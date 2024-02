Vụ chém người trong quán nhậu và hành trình hơn 60 ngày truy tìm hung thủ

Hiện trường vụ án gần một quán nhậu mới mở được vài tháng. Thường ngày có rất nhiều nam thanh niên ở xã Châu Nhân và địa bàn lân cận đến uống rượu, bia. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân H (SN 1980, trú tại Châu Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An). Anh H sau khi gặp nạn đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vài giờ sau đó đã tử vong.



Tiến hành khám nghiệm, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên cơ thể anh H có nhiều vết thương do một loại hung khí gây ra.

Khi xác minh, công an được biết vào tối 8/5/2023, anh H cùng một nhóm bạn đến quán nhậu mới mở trong xã để ăn uống. Thời điểm này, trong quán cũng có một nhóm thanh niên khác. Quá trình uống rượu, bia, anh H có mâu thuẫn với bàn bên cạnh, tuy nhiên sau đó nhóm "đối phương" đã đi trước.

Hiện trường vụ việc là khu vực vắng vẻ, ít nhà dân nên việc thu thập thông tin về nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Bản thân nhóm bạn của anh H cũng không biết rõ đối tượng đã xông vào quán, dùng dao chém nạn nhân là ai.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung rà soát, gọi hỏi nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự trên địa bàn Châu Nhân. Thông qua đó, dần "phát lộ" hai thanh niên khả nghi.

Các trinh sát nắm được, sau khi rời quán nhậu vì mâu thuẫn, hai đối tượng này được người khác chở bằng xe máy quay lại quán, trên tay cầm theo dao.

(Ảnh minh họa)

Với những tài liệu thu thập được, công an đã cho triệu tập hai nghi can là Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế, cùng trú tại xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên, Nghệ An) lên làm việc. Trùng hợp là, sau khi vụ án xảy ra cả Sao, Thế đều rời khỏi địa phương một cách khó hiểu.

Đây là hai đối tượng nghiện ma túy, đã được công an đưa vào diện quản lý từ năm 2021. Hai người này rất ít ở nhà, thường đi làm ăn xa ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Các trinh sát thu được thông tin, các đối tượng đã sử dụng một xe máy hiệu Honda Wave để làm phương tiện di chuyển vào khu vực các tỉnh phía Nam. Một tổ công tác nhận lệnh lên đường truy bắt nóng các đối tượng.

Suốt quá trình di chuyển, Sao, Thế rất ít dừng chân lâu ở một địa điểm. Truy đuổi tới tỉnh Bình Phước thì bóng dáng hai đối tượng đã trở nên "mù mờ". Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An tiến hành rà soát thì phát hiện hai đối tượng trên từng tá túc tại một nhà nghỉ ở Bình Phước. Chủ nhà nghỉ cho hay hai người này đã gửi xe máy rồi bắt xe khách đi về hướng TP Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp.

Lúc này, tổ công tác nhận ra mục đích chính của Sao, Thế nhiều khả năng là muốn bỏ trốn sang Campuchia. Tới Đồng Tháp, các anh nhận được tin hai đối tượng này đã vượt biên thành công.

Không dừng lại, Công an tỉnh Nghệ An đã liên lạc phối hợp với Công an tỉnh giáp biên của Campuchia nhằm truy tìm hai đối tượng. Nhiều ngày rà soát, do chúng lẩn trốn rất kỹ, địa bàn nước bạn lại rộng, Công an Nghệ An không thể xác định được chính xác địa điểm chúng ẩn nấp nên đã quyết định quay về, tìm phương án khác.

Thời điểm này, trinh sát nhận được tin Sao, Thế vẫn liên lạc về với gia đình. Ngay lập tức người nhà hai đối tượng được mời làm việc. Tại đây, công an đã giải thích đồng thời vận động họ khuyên bảo, kêu gọi con em mình ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đúng như dự đoán, Thế đã trực tiếp gọi điện cho điều tra viên Công an tỉnh Nghệ An. Điều tra viên đã khéo léo giải thích, thuyết phục đúng tâm lý đối tượng. Đến tháng 7/2023, Thế đến cơ quan công an đầu thú. Vài ngày sau, đối tượng Sao cũng quay về trình diện.

Hai đối tượng khai nhận vụ án ngày 8/5 là do mâu thuẫn bột phát. Theo đó, trong lúc ăn nhậu giữa anh H và nhóm Thế nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi rời quán, hai đối tượng này đã đem theo dao quay lại.

Thấy sự hung hăng của Thế và Sao, nhóm người ngồi cùng anh H bỏ chạy, chỉ còn nạn nhân ở lại. Các đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho anh H rồi bỏ đi. Hai đối tượng bàn nhau di chuyển vào phía Nam và trốn sang Campuchia. Khi được vận động, giải thích, chúng đã quay về, đầu thú, chịu sự trừng phạt của pháp luật.