Vụ nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản ở Hà Nội: Căn nguyên của hành vi phạm tội tới từ đâu?

Liên tiếp gây án

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, khoảng 2h ngày 14/3, hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave tại khu vực đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai đã bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đánh, đe dọa cướp xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 16/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Đ.L.G.V. (SN 2009), P.C.Đ. (SN 2009), C.N.H.T.S. (SN 2009), L.T.T. (SN 2009), Đ.T.K. (SN 2008), T.G.B. (SN 2008) cùng trú tại Hà Nội.

Hình ảnh nhóm cướp gây án ở quận Hà Đông vào rạng sáng 14/3. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, ngoài vụ việc nêu trên, bước đầu các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản khác.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 2/3, 3 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa 2 thanh niên cướp 1 chiếc xe máy Honda Vision màu vàng không biển kiểm soát tại đầu phố Vọng – Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa. Tới 2h ngày 5/3, tại khu vực đường Giải Phóng, gần cổng Đại học Bách Khoa, 3 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa 3 thanh niên cướp 1 xe máy Honda Wave màu đen không biển kiểm soát tại đường Giải Phóng.

Tiếp đó, ngày 15/3, 6 đối tượng điều khiển 3 xe máy đến khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông thì gặp 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision. Thấy vậy, cả nhóm chặn xe người này, cầm tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa, yêu cầu người này mở cốp xe ra. Nhưng do nam thanh niên không có tiền mặt nên cả nhóm không cướp được gì và bỏ đi.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hành vi táo tợn

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của nhóm đối tượng thể hiện tính chất manh động, coi thường pháp luật và đe dọa đến tính mạng của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ việc này, hành vi của các đối tượng là sử dụng vũ lực để uy hiếp tinh thần của nạn nhân, mục đích để chiếm đoạt tài sản nên hành thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội danh là tội "Cướp tài sản" được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định các đối tượng phạm tội nhiều lần và có thể có được xác định là phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí, phương tiện, thủ đoạn nguy hiểm. Hình phạt nhóm đối tượng gây án có thể phải đối mặt ít nhất từ 7 năm đến 15 năm tù theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự.

Ts.Ls Đặng văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Theo quy định của pháp luật thì tội "Cướp tài sản" có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc với mục đích chiếm đoạt tài sản là cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa.

Có thể thấy, thời gian qua xảy ra không ít các vụ việc thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác gây bức xúc dư luận xã hội. Bởi vậy việc cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các nhóm đối tượng này là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc này sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái. Để xảy ra những câu chuyện trên có một phần lỗi của gia đình, các bậc phụ huynh khi thiếu quan tâm giáo dục con cái hoặc quá nuông chiều khiến các con sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.