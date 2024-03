Bố dượng bạo hành dã man con riêng của vợ tại Bình Phước: Hành vi ớn lạnh, mất nhân tính

Bé trai bị người đàn ông bạo hành gây xôn xao mạng xã hội Bé trai bị một người đàn ông dùng chân đạp liên tục vào đầu. Bé gào khóc và van xin nhưng người này không dừng lại mà tiếp tục tấn công khiến nạn nhân hoảng loạn.

Tạm giữ hình sự người bố dượng

Vụ bố dượng bạo hành dã man con riêng của vợ tại tỉnh Bình Phước hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Trước đó, sáng 12/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông bạo hành dã man tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định: Vụ việc xảy ra vào ngày 8/3/2024, khi người mẹ vắng nhà, cháu bé 9 tuổi đã bị bố dượng đánh dập dã man gây thương tích. Khi về thấy con bị thương, người mẹ đã đưa bé đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đến sáng 12/3, người nhà cháu bé mới đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an TP Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Thắng (SN 1982, trú tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi đánh đập con riêng của vợ.

Hình ảnh Thắng đánh đập con riêng của vợ một cách dã man (Ảnh cắt từ clip)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời Thắng, do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên đối tượng đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập.

Trước đó, Thắng thường xuyên có một số hành vi đánh đập con riêng của vợ vì cháu không nghe lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài làm việc với đối tượng Lê Đức Thắng. Ảnh: CA

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xem xét, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Người bố dượng có thể đối diện những tội danh gì?

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Việc cơ quan chức năng nhanh chóng tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra là hết sức cần thiết. Bất cứ ai khi xem clip vụ việc trên đều cảm thấy rùng mình, phẫn nộ trước hành vi của người bố dượng với bé trai 9 tuổi.

Trong thời hạn tạm giữ đối tượng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi đá, đạp, dẫm chân liên tục, nhiều lần vào mặt, đầu, cổ (những vùng hiểm yếu trên cơ thể) của cháu bé mới 9 tuổi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định, hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 (Điều 123, Bộ luật hình sự) với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi, cho dù nạn nhân không tử vong).

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, chưa có căn cứ xác định hành vi có thể dẫn đến chết người, nhưng hậu quả cháu bé đã có thương tích xảy ra, thì dù thương tích dưới 11 % vẫn xử lý đối tượng này về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 (Bộ luật hình sự), bởi hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Nếu kết quả xác minh chưa đủ căn cứ để khởi tố đối tượng này về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người" thì vẫn có thể xử lý đối tượng này về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, với hình phạt có thể tới 3 năm tù.

Có thể thấy rằng hành vi của đối tượng này thể hiện qua clip là vô cùng tàn ác, hết sức nguy hiểm với đứa trẻ vô tội. Ở độ tuổi này cháu bé hoàn toàn không có khả năng tự vệ, hành vi kêu khóc càng kích thích bản năng tàn bạo của đối tượng gây án. Nếu hành vi tiếp tục tái diễn thì cháu bé hoàn toàn có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.

Sự việc cho thấy tính chất côn đồ, hung hãn, ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Có thể đối tượng say rượu, bị ảo giác do sử dụng chất ma túy hoặc do tính cách côn đồ, ý thức coi thường pháp luật nên đã thực hiện hành vi phạm tội... Bất kể vì lý do gì, thì hành vi của đối tượng này cũng rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Bởi vậy, ngoài việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với kẻ hành hạ trẻ em thì cần phải có những giải pháp tích cực, đặc biệt là cần phải có thống kê phân loại những trẻ em yếu thế (những trẻ em sống trong gia đình không có hạnh phúc, sống cùng bố dượng, mẹ kế bất hoà, nghiện ngập cờ bạc, có lối sống sa đọa...) để kịp thời hỗ trợ, can thiệp, tránh các em trở thành nạn nhân của các vụ bạo hành.

