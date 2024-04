Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin bước đầu kết quả điều tra vụ hai nữ sinh vì mâu thuẫn trên mạng xã hội mà đánh nhau khiến một nữ sinh lớp 11 tại thị xã An Khê tử vong.

Theo cơ quan điều tra, T.T.M.T. (SN 2005, học sinh lớp 12 tại huyện Đăk Pơ) đã có những mâu thuẫn từ các bình luận qua lại trên mạng xã hội Facebook với học sinh P.N.N.H. (trú tại thị xã An Khê, học sinh lớp 11 ở thị xã An Khê).

Từ mâu thuẫn này, 2 nữ sinh đã hẹn gặp mặt nói chuyện. Tại đây, 2 nữ sinh lao vào xô xát, kéo tóc nhau. Lúc này, T. bất ngờ rút dao mang theo đâm loạn xạ về phía H. khiến em này trọng thương, mất nhiều máu rồi tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Vụ việc xảy ra trong thời gian rất ngắn và T. không nghĩ người bạn đã tử vong nên về nhà bình thường. Khi nghe tin nạn nhân tử vong, nữ sinh mới đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau và không quen biết nhau, chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Như Dân trí thông tin , khoảng 20h30 ngày 6/3, T. và H. rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại phường An Tân, thị xã An Khê, rồi đổi sang điểm hẹn tại phường An Bình, thị xã An Khê.

Tại đây, T. và H. xảy ra xô xát với nhau. Trong khi xô xát, M.T. đã dùng dao cất sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người H. Em H bị thương, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Sau khi gây án, T. đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can M.T. để điều tra tội Giết người.