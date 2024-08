Vụ sập sàn bê tông công trình ở TP.HCM: Đã khuyến cáo ngừng thi công trước đó

Liên quan đến sự việc, đại diện UBND Quận 1 cho biết, chủ căn nhà có xin phép UBND phường Nguyễn Thái Bình trước khi sửa chữa. Căn nhà này đã cũ, người chủ để trống cũng khá lâu.

Vào khoảng 9h sáng 27/8, Tổ Kiểm tra xây dựng của UBND phường Nguyễn Thái Bình đã đến kiểm tra căn nhà trên. Do nhận thấy còn chưa đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã khuyến cáo dừng thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cho công trình. Khoảng 10h30 phút, đơn vị thi công đã cho ngưng hoạt động sửa chữa tại công trình và chỉ có 1 công nhân ở lại bảo vệ công trình. Tuy nhiên, đến khoảng 11h, tai nạn đã xảy ra.

Phía trong căn nhà bị sập sàn bê tông.

Chiều cùng ngày, Tổ thanh tra thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã đến hiện trường vụ sập sàn bê tông tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra và tìm phương án xử lý hiện trường đổ nát nhằm đảm bảo an toàn.



Như VOV đã đưa tin, sáng 27/8, vụ sập sàn bê tông xảy ra tại một căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) khiến một người bị thương phải đi cấp cứu. Theo lời kể của một nhân chứng, khi nghe tiếng động lớn, anh vội chạy đến thì thấy một số công nhân đang cứu một người trong đống đổ nát nên đã cùng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Hơn 10 phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường, đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân 115, nạn nhân trong vụ sập nhà là anh Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tê bì 2 tay, không yếu liệt chi. Các xét nghiệm lâm sàng cho thấy, anh Toàn bị vết thương vùng đầu và ở cánh tay phải.