Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng

Thứ ba, 13:45 12/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng do gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xãVụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xã

GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 12/8/2025, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, vào lúc 20h30, ngày 11/8/2025, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả; đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng- Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe Toyota Fortuner 21C-1927 đi từ Nhà hàng Nam Phong tới nhà văn hóa thôn để dự hội diễn văn nghệ. Khi tới nơi, xe mất kiểm soát và tông thẳng vào đám đông đang tập trung xem biểu diễn.

Cú tông mạnh khiến cháu P.D.K. (8 tuổi, trú tại thôn Làng Chạng) tử vong tại chỗ; 10 người khác bị thương, trong đó 3 nạn nhân đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh để tiếp tục điều trị, số còn lại cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Nhật Tân
