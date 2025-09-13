Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm
Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
Trưa 13/9, trao đổi với PV VietNamNet , ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sức khỏe của bé trai Trần Tấn P. (SN 2013, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), 1 trong 4 nạn nhân vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk đã tạm thời ổn định.
Theo thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Tấn P. đến cấp cứu trong tình trạng đa vết thương ngực hai bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái... do bị dao đâm. Lập tức, các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân P. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Người nhà nạn nhân cho biết, em P. và các thành viên trong gia đình bị đâm nhiều nhát vào người. Dù bị thương nặng nhưng em đã cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà để thoát thân. Sau khi trèo được ra ngoài, do bị thương nặng nên em P. đã bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu.
Cũng sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường vụ án để chỉ đạo. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn và Thiếu tướng Phan Thanh Tám gửi lời chia buồn đến gia đình, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.
Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 sáng sớm ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu.
Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.) và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Sau khi gây án, nghi phạm ra đường cướp xe máy của người dân để bỏ trốn khỏi hiện trường.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Đến 8h30 cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt giữ, cách nơi xảy ra vụ án hơn 5km.
