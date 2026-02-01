Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Vũ Thắng Lợi và 5 concert định hình phong cách âm nhạc đỉnh cao

Vào ngày 13/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi sẽ thực hiện live concert: "Mùa chim én bay".

Đây là concert thứ 5 của Vũ Thắng Lợi được thực hiện chỉ trong vòng 7 năm qua. Từ concert đầu tiên khởi đầu cho một tư duy làm nghề chuyên nghiệp "Khát vọng" (2019) đến Con đường âm nhạc (2022), là sự ghi nhận của giới chuyên môn; Hà Nội riêng tôi (2022) là lời tự tình sâu nặng với mảnh đất ngàn năm văn hiến; Quê hương (2023) là sự trở về với những giá trị cốt lõi, bình dị và sắp tới đây, "Mùa chim én bay" hứa hẹn sẽ tạo nên một cột mốc mới cho dòng nhạc thính phòng cách mạng Việt Nam.

Vũ Thắng Lợi cho biết, "Mùa chim én bay" không chỉ là tên một ca khúc, mà đó là thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn mình. Từ những gian khổ, vất vả của "mùa xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình.

Với sự đầu tư nghiêm túc cùng một giọng hát đẹp mang tính chuẩn mực của phong cách chính luận nhưng bằng tinh thần đương đại, gần gũi, Vũ Thắng Lợi đã mang đến một màu sắc riêng biệt cho dòng nhạc thính phòng: mộc mạc, dung dị nhưng lấp lánh vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của nghệ thuật đỉnh cao.

Có thể thấy, ngay từ những sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Vũ Thắng Lợi đã định hình cho mình một phong cách chuẩn mực, không chạy theo thị hiếu nhất thời mà là một định hướng dài hơi. Điều này cần một tư duy làm nghề đủ rộng và một sự kiên định mạnh mẽ. Ngoài ra cũng cần một sự đầu tư tương xứng mới có thể theo đuổi, vì cuộc chơi chất lượng chưa bao giờ là dễ dàng và rẻ.

Lần này cũng vậy, những người chắp cánh cho Vũ Thắng Lợi "bay" được bảo chứng bằng những cái tên như nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc của live concert với tư duy phối khí hiện đại, sang trọng, giao thoa giữa hào sảng và lãng mạn; Đạo diễn Cao Trung Hiếu - "phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản, tinh tế, luôn biết cách làm nổi bật phong thái của nghệ sĩ. Cùng với đó là sự tham gia của chỉ huy dàn nhạc Sơn Nguyễn (Nguyễn Phúc Sơn) – một chỉ huy dàn nhạc tài năng trẻ (sinh năm 1991) của Việt Nam hiện nay, từng học Chỉ huy dàn nhạc tại nhạc viện Mannheim, Đức…

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nói, anh không khỏi khâm phục trước sự quyết liệt trong làm nghề và một tư duy âm nhạc kiên định của Vũ Thắng Lợi trong nhiều năm qua.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo – Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, nơi NSƯT Vũ Thắng Lợi đang đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc, nhận định rằng anh không khỏi khâm phục trước sự quyết liệt trong làm nghề và một tư duy âm nhạc kiên định của Vũ Thắng Lợi trong nhiều năm qua. Anh cũng xúc động trước sự trưởng thành của người em, đồng nghiệp qua mỗi dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc. "Một giọng hát hay trong quân đội cũng như trong đời sống đương đại, nay lại được đồng hành bởi một ê kíp chuyên nghiệp thì sẽ là thành công nối tiếp thành công, vì đây đều là những nhân tố hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Ngoài ra, điều tôi đánh giá cao ở Vũ Thắng Lợi đó là rất chú trọng về âm thanh để mang đến trải nghiệm cho người nghe tốt hơn".

Đầu tư nghiêm túc thì không lo lắng chuyện bán vé

Chia sẻ về dự án âm nhạc lần này, Vũ Thắng Lợi cho biết, "Mùa chim én bay" không chỉ là tên một ca khúc, mà đó là thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn mình. Từ những gian khổ, vất vả của "mùa xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình, âm nhạc của tôi sẽ như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ.

Một điểm khác biệt so với các concert trước đây là "Mùa chim én bay" được góp mặt của hơn 80 nghệ sĩ, nhạc công – là những đồng đội của Vũ Thắng Lợi trong Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Sự kết hợp giữa giọng ca thính phòng mẫu mực và sự hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng không chỉ nâng tầm tác phẩm mà còn tạo ra những trải nghiệm cảm xúc đa tầng cho khán giả trong một không gian âm nhạc đậm chất Symphony.

Vũ Thắng Lợi luôn dùng chính những thành quả âm nhạc đã gặt hái được để tái đầu tư vào những sản phẩm chất lượng hơn cho khán giả.

Về vấn đề tài chính khi đưa gần 100 con người lên sân khấu, nam ca sĩ khẳng định anh làm nghề với tâm thế "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", dùng chính những thành quả âm nhạc đã gặt hái được để tái đầu tư vào những sản phẩm chất lượng hơn cho khán giả. Anh không coi đây là một sự thua lỗ mà là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị tử tế cho âm nhạc.

Vũ Thắng Lợi cũng tin tưởng rằng, khi hết mình với đam mê, với nghệ thuật và khán giả thì sẽ nhận được những điều tương xứng. Bằng chứng là các đêm nhạc của anh chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện bán vé. Ngay từ concert đầu tiên, vé bán hết chỉ sau 2 tuần và các chương trình sau, chỉ 1 tuần là hết sạch vé. "Mùa chim én bay" tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm với số lượng chỉ khoảng 700 ghế, thì việc bán vé hẳn đã nằm ngoài sự lo lắng của chủ nhân.

Vũ Thắng Lợi và Hà An Huy: Cùng hướng vì không theo xu hướng

Với tinh thần tiếp nối mùa xuân đất nước, ê kíp đã lựa chọn giọng ca trẻ Hà An Huy – Quán quân Vietnam Idol đồng hành như một người đại diện kết nối dòng nhạc chính thống với khán giả Gen Z.

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc của live concert tiết lộ, mang đối thoại âm nhạc giữa Vũ Thắng Lợi và Hà An Huy sẽ là một điểm nhấn ấn tượng, giúp thế hệ khán giả trẻ tiếp cận gần hơn với những ca khúc về quê hương đất nước.

Nhạc sĩ Hồng Kiên cho biết: "Khi Vũ Thắng Lợi đề xuất mời Hà An Huy, tôi đã ủng hộ ngay lập tức. Huy là một nghệ sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol, có khả năng sáng tác và thẩm âm cực kỳ tốt. Điều đặc biệt ở Huy là sau cuộc thi, em không chạy theo những xu hướng âm nhạc nhất thời của giới trẻ mà kiên trì làm việc với các dàn nhạc lớn. Sự bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ khi đứng trước dàn nhạc lớn là điều không phải ai cũng làm được. Cuộc đối thoại âm nhạc giữa Vũ Thắng Lợi và Hà An Huy hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn ấn tượng, giúp thế hệ khán giả trẻ tiếp cận gần hơn với những ca khúc về quê hương đất nước".

Vũ Thắng Lợi cũng tiết lộ, 5 năm trước, chính anh là người đã dạy Hà An Huy hát khi được mẹ của giọng ca trẻ này dẫn đến nhà nhờ dạy để giúp con theo đuổi âm nhạc. Theo dõi hành trình của Hà An Huy sau cuộc thi Vietnam Idol, dù không cùng phong cách nhưng Vũ Thắng Lợi thích cá tính âm nhạc và sự lặng lẽ ở Hà An Huy. Anh cũng tin tưởng, sự kết hợp với một yếu tố trẻ sẽ là cách để lan toả âm nhạc chính thống đến đối tượng khán giả GenZ.

Ngoài ra, chương trình còn có hai đồng đội của Vũ Thắng Lợi là Trung tá Trịnh Phương và Trung tá Viết Danh, ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồng Duyên.

Chương trình dự kiến được dẫn dắt bởi MC Phí Linh và giọng đọc huyền thoại của NSƯT Kim Cúc, dẫn dắt khán giả qua các cung bậc cảm xúc: Ký ức Biên thùy và Mùa xuân đầu tiên; Nghĩa tình quê hương và Tình mẹ; Hà Nội và Khát vọng hòa bình.

Màn kết hứa hẹn với tiết mục được dàn dựng công phu, thể một tinh thần lạc quan vĩnh cửu của người lính hát, khép lại đêm nhạc trong niềm tự hào và hy vọng.

"Khi bài hát cuối cùng vang lên và khán giả cùng hòa giọng, tôi biết rằng chim én đã thực sự mang mùa xuân về. Đây là món quà tôi dành tặng đồng đội và những khán giả đã luôn tin tưởng vào tiếng hát của một người lính.", NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ.

