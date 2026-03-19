Vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ: Người lao động yếu thế gần như không có tiếng nói

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào với tài xế Grab, hứa sẽ hạn chế rượu bia GĐXH - Sau ít ngày ồn ào trên MXH về câu chuyện gây tranh cãi với tài xế Grab, nhạc sĩ Minh Khang đã lên tiếng nhận lỗi.

Những ngày giữa tháng 3/2026, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ. Theo nội dung lan truyền, cuộc tranh cãi diễn ra căng thẳng với nhiều lời qua tiếng lại. Nhạc sĩ Minh Khang trong clip bị nhận xét có thái độ thiếu kiềm chế, sử dụng ngôn từ gây tranh cãi đối với tài xế. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã lan rộng trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Trước áp lực từ dư luận và quá trình xác minh thông tin, nhạc sĩ Minh Khang sau đó thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Đồng thời, nam nhạc sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới tài xế và công chúng, cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn và là bài học về cách ứng xử.

Song song đó, động thái khóa bình luận trên trang cá nhân của Minh Khang và vợ – cựu người mẫu Thúy Hạnh – càng khiến sự việc thêm phần chú ý. Trước đó, cả hai thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình và công việc trên mạng xã hội.

Vụ việc, dù xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến xe, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận do yếu tố người nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời cảnh báo về cách hành xử nơi công cộng, đặc biệt đối với những cá nhân có sức ảnh hưởng. Đồng thời, cũng có quan điểm kêu gọi nhìn nhận sự việc đa chiều, tránh quy kết khi chưa có đầy đủ bối cảnh.

Lùm xùm giữa Minh Khang và tài xế công nghệ khép lại bằng lời xin lỗi, nhưng vẫn để lại nhiều tranh luận về văn hóa ứng xử và trách nhiệm hình ảnh của người nổi tiếng trong thời đại mạng xã hội. Đặc biệt, câu chuyện bị đẩy lên cao trên mạng xã hội khi có thông tin hãng xe công nghệ đã ngừng hợp tác (tức sa thải/khoá tài khoản) với tài xế liên quan vì lý do "không gỡ bỏ clip" và vi phạm quy định nội bộ về phát tán thông tin.

Trước vụ việc này, nhà báo Vũ Mạnh Cường đã có bài viết trên trang cá nhân nêu rõ quan điểm của mình. Theo ông, vụ việc ồn ào của một nhạc sĩ (nhạc sĩ Minh Khang) gần đây với lái xe công nghệ là một ví dụ điển hình và đáng buồn cho thấy sức mạnh "áp lực" từ người nổi tiếng có thể tác động trực tiếp đến quyết định của các nền tảng công nghệ như Grab, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với những lao động phổ thông.

Theo nhà báo Vũ Mạnh Cường, đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng tương tự. Khi một người nổi tiếng (celeb) khiếu nại, dù khiếu nại có cơ sở hay không, doanh nghiệp dịch vụ thường phản ứng cực nhanh và cực mạnh vì những lý do sau đây:

1. Sợ "bão dư luận" và tổn hại thương hiệu: G... (hay bất kỳ nền tảng gọi xe nào) sống dựa trên hình ảnh "an toàn, thân thiện, bảo vệ khách hàng". Một bài đăng tiêu cực từ người nổi tiếng có thể lan truyền hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, kéo theo tẩy chay, bình luận công kích, thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu hoặc đối tác. Trong khi đó, tiếng nói của một tài xế không có vai vế gần như bị chìm nghỉm.

2. Áp lực pháp lý và chính sách nội bộ: Nhạc sĩ viện dẫn "xâm phạm quyền riêng tư" khi video bị đăng công khai. Grab có thể coi đây là vi phạm hợp đồng (dashcam chỉ dùng để bảo vệ, không được phát tán). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: tài xế không phải người gây sự trước, anh ta chỉ phản ứng bằng cách ghi hình và công khai để minh oan. Việc nền tảng ưu tiên "bảo vệ hình ảnh celeb - người nổi tiếng" thay vì điều tra khách quan đã tạo ra tiền lệ đáng lo ngại.

Sau khi phân tích lý do, nhà báo Vũ Mạnh Cường chia sẻ hậu quả rõ nhất rơi vào người yếu thế: tài xế công nghệ. Nhà báo nêu rõ: "Họ là những người lao động tự do, không có hợp đồng lao động chính thức, không có quỹ bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào app. Mất một tài khoản đồng nghĩa mất hàng chục triệu đồng mỗi tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến con cái ăn học, nợ nần, thậm chí sức khỏe tinh thần. Trong khi người nổi tiếng chỉ cần đăng một status (dòng trạng thái) xin lỗi là có thể "về với cuộc sống bình thường", người lái xe thì không".

Cũng theo nhà báo Vũ Mạnh Cường, hiện tượng này phản ánh sự "mất cân bằng quyền lực" trong xã hội số: Người nổi tiếng có "quyền lực mềm" khổng lồ (ảnh hưởng dư luận, khả năng tiếp cận truyền thông). Doanh nghiệp dịch vụ ưu tiên lợi ích kinh doanh hơn công bằng. Người lao động yếu thế gần như không có tiếng nói.

Cuối cùng nhà báo gạo cội đưa ra hướng giải quyết như sau: Giải pháp cần thiết không phải cấm tài xế ghi hình (đây là quyền bảo vệ bản thân hợp lý), cũng không phải cấm celeb (người nổi tiếng) khiếu nại. Cần là cơ chế minh bạch: G... (và các app tương tự) phải công khai quy trình xử lý khiếu nại, cho cả hai bên được trình bày, không quyết định sa thải một chiều chỉ vì "áp lực từ trên". Đồng thời, người nổi tiếng cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội: xin lỗi là cần thiết, nhưng đừng để lời xin lỗi đi kèm hành động khiến người khác mất việc.

Nhà báo Vũ Mạnh Cường còn nhấn mạnh vụ nhạc sĩ không chỉ là bài học về kiểm soát cảm xúc khi say rượu hay khi bị ghi hình, mà còn là lời cảnh tỉnh lớn hơn: trong thời đại mạng xã hội, sức mạnh của celeb có thể vô tình (hoặc cố ý) biến một tranh cãi cá nhân thành "cái giá" mà người lái xe, những người yếu thế nhất trong chuỗi, phải gánh chịu. Doanh nghiệp cần đứng ở vị trí trung lập, chứ không nên trở thành công cụ khuếch đại bất công.

