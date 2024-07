Vụ xe khách bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang: Một phụ nữ thoát chết vì say xe, xin xuống giữa đường

Tin sáng 14/7: Áp thấp nhiệt đới gây mưa rất to nhiều nơi; 12 người tử vong vụ xe khách bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang GĐXH - Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giật cấp 8 và di chuyển về hướng đất liền nước ta; Lực lượng chức năng đã xác định được 11/12 người tử vong trong vụ lở đất vùi lấp xe khách tại tỉnh Hà Giang....

Về vụ xe khách bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang, trưa 14/7, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, một hành khách trên xe 16 chỗ may mắn thoát chết khi xuống xe giữa đường, cách điểm sạt lở 5km.

Ông Tuyên cho biết: "Người phụ nữ này do say xe nên lên xe một chút rồi xuống, may mắn thoát nạn. Tổng số người tử vong trong vụ việc là 11 người, 4 người bị thương, 9 người an toàn".

Được biết, nữ hành khách trên đã xin tài xế cho xuống xe tại khu vực thuộc địa phận thôn Bản Tuỳ, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang.

Thông tin thêm về vụ việc, Thượng tá Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, không có nạn nhân tử vong thứ 12 trong vụ sạt lở. Người phụ nữ trên xe 16 chỗ mất liên lạc hôm qua đã xuống xe giữa đường.

Trước đó, thông tin từ báo Lao động, theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang, sau khi rà soát, lực lượng chức năng đã xác định 11 nạn nhân tử vong trong vụ lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ. Trong đó có 8 người đi xe khách, 3 người đi xe Inova (lên hỗ trợ xe khách).

Hiện trường vụ xe khách bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang.

Các nạn nhân tử vong gồm:

Dương Văn N, sinh năm 1996, địa chỉ: Nà Đon - Quảng Lâm - Cao Bằng

Lò Hoàng C (sinh năm 2018) địa chỉ: huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

Ma Thị H, sinh năm 1945, địa chỉ: huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Bàn Văn N, địa chỉ: huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Nông Thị H, sinh năm 1991 địa chỉ: xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Bùi Đức T, sinh năm 2020 (con trai của chị Nông Thị H)

Dương Thị X, địa chỉ: xã Yên Thổ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Chí T, sinh năm 1966, địa chỉ: Tổ 16 phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang

Hoàng Văn L, sinh năm 1991, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang

Đinh Văn T, sinh năm 1994, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang

Hoàng Văn K, sinh năm 2001, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang.

Theo VietNamNet, danh tính 4 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gồm: Giàng A Trần (19 tuổi) trú tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Ma Thị Duyên (35 tuổi) trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Vừ Mí Sính (20 tuổi) trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và Lò Mai Phương (8 tuổi) trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu.

Như báo chí đã đưa tin, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng hơn 4h ngày 13/7 tại km10+900, quốc lộ 34 ( đoạn thuộc thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê). Ô tô khách gặp nạn mang BKS 29E-024.89, thuộc Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm.