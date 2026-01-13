Vụ xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam cả 2 tài xế

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng hành vi trên, ngày 10/1/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Lương Văn Quốc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, ngày 7/1/2026, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TPHCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Quốc tiếp tục điều khiển xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Nguyễn Đức Tín về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp



Tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xác minh, triệu tập và xử lý nghiêm những người có liên quan.