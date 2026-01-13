Vụ xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam cả 2 tài xế
GĐXH - Liên quan vụ xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can 2 tài xế về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cùng hành vi trên, ngày 10/1/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 7/1/2026, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TPHCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.
Quốc tiếp tục điều khiển xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.
Tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xác minh, triệu tập và xử lý nghiêm những người có liên quan.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí MinhPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mớiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lýPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.