Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo khảo sát công bố ngày 21/4 của Booking.com, xu hướng du lịch 2026 đang nghiêng về những chuyến đi ngắn ngày trong nước. Trong danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4 – 1/5, Vũng Tàu nổi bật nhờ lợi thế “đi nhanh – nghỉ trọn” cùng nền ẩm thực đậm chất biển, dễ ăn, dễ mê.

Đi Vũng Tàu mùa nào đẹp? Gần – tiện – đi quanh năm

Thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố biển này có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình khoảng 27°C. Dù chia thành mùa mưa (tháng 5–10) và mùa nắng (tháng 11–4), nhưng Vũng Tàu gần như có thể du lịch quanh năm.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ dài ngày này là thời điểm lý tưởng để “đổi gió”: biển êm, nắng đẹp, hải sản dồi dào.

Ăn gì ở Vũng Tàu? Tinh hoa ẩm thực biển miền Đông Nam Bộ

Ẩm thực Vũng Tàu mang đặc trưng rõ nét: nguyên liệu tươi, cách chế biến nhanh gọn, vị đậm nhưng không quá cay nồng như miền Trung.

Hải sản – “đặc sản không thể bỏ qua”

Ốc móng tay nướng mỡ hành, sò huyết xào bơ tỏi, tôm tít hấp hay mực sữa chiên nước mắm… đều là những món “gây nghiện”. Theo các chuyên gia ẩm thực, hải sản tươi khi chế biến đơn giản sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên – yếu tố làm nên “chất riêng” của Vũng Tàu.

Bánh khọt – “linh hồn ẩm thực phố biển”

Không thể nhắc đến Vũng Tàu mà bỏ qua bánh khọt – món ăn dân dã nhưng nổi tiếng khắp cả nước. Bánh được đổ từ bột gạo, chiên trong khuôn gang, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt.

Một trong những địa chỉ “huyền thoại” là Bánh khọt Gốc Vú Sữa – nơi giữ bí quyết pha bột riêng, tạo nên lớp vỏ giòn rụm nhưng không khô, tôm tươi ngọt tự nhiên.

Lẩu cá đuối – món ăn “gây thương nhớ”

Nếu có một món ăn khiến du khách quay lại Vũng Tàu, đó chính là lẩu cá đuối. Nước lẩu chua thanh, thịt cá dai nhẹ, không tanh – kết hợp hoàn hảo với rau và bún.

Bạn có thể khám phá “con đường lẩu cá đuối” với các quán lâu năm như Lẩu cá đuối 7 Lượm hay Lẩu cá đuối Út Mười – mỗi nơi mang một công thức gia truyền riêng.

Mì “thảy” – trải nghiệm ẩm thực độc đáo

Không chỉ ăn ngon, Vũng Tàu còn có những món “xem cũng thích”. Tại Nghiệp Ký Mì Gia, thực khách sẽ được chứng kiến màn “thảy mì” điệu nghệ – kỹ thuật giúp sợi mì dai hơn và ráo nước trước khi vào tô.

Bánh mì chả cá – món ngon “vừa túi tiền”

Chỉ từ 10.000–15.000 đồng, bạn đã có một ổ bánh mì chả cá nóng giòn, đậm vị. Đây là món ăn nhanh lý tưởng, dễ tìm trên các tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu hay Ba Cu.

Mua gì làm quà? Đậm vị biển dễ mang về

Một chuyến đi trọn vẹn không thể thiếu quà mang về. Vũng Tàu có nhiều đặc sản phù hợp:

Mực một nắng, cá khô: dễ bảo quản, đậm vị biển.

Nước mắm truyền thống: nguyên chất, giàu đạm.

Hải sản rim: tiện lợi, phù hợp làm quà biếu.

Bánh bông lan trứng muối: món “hot” được nhiều du khách săn đón.

Bạn có thể tìm mua tại các khu chợ địa phương hoặc cửa hàng đặc sản uy tín quanh trung tâm thành phố.

Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác “đi là tới, ăn là mê”. Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển – tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.