Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Thứ ba, 10:17 14/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

Mùa hè năm nay, cả thế giới cùng hướng về FIFA World Cup 2026. Đây là kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn sự kiện này trên các nền tảng của VTV.

Theo Thời báo VTV, Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA - ông Jean-Christophe Petit cho biết: "Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả".

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng".

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026 - Ảnh 1.

VTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền của sự kiện thể thao này. Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA, sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với FIFA World Cup 2026 trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm Quyền truyền hình trên mọi hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV; Quyền phát thanh; Quyền trên hạ tầng di động và Internet (bao gồm trên nền tảng mạng xã hội); Quyền trình chiếu công cộng.

Trên hệ thống truyền hình, VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

VTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam - Ảnh 1.'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Giải trí - 3 giờ trước

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Giải trí - 16 giờ trước

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Giải trí - 19 giờ trước

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

Giải trí - 20 giờ trước

Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Giải trí
Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai

Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai

Giải trí
Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Giải trí
Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top