Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Mùa hè năm nay, cả thế giới cùng hướng về FIFA World Cup 2026. Đây là kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn sự kiện này trên các nền tảng của VTV.

Theo Thời báo VTV, Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA - ông Jean-Christophe Petit cho biết: "Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả".

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng".

VTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền của sự kiện thể thao này. Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA, sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với FIFA World Cup 2026 trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm Quyền truyền hình trên mọi hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV; Quyền phát thanh; Quyền trên hạ tầng di động và Internet (bao gồm trên nền tảng mạng xã hội); Quyền trình chiếu công cộng.

Trên hệ thống truyền hình, VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.