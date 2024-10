Xã hội hóa nhà ở tái định cư: Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ mục tiêu dự án Melody Linh Đàm

GĐXH - Vừa khởi công trở lại sau khoảng thời gian dài chậm tiến độ, dù không còn cảnh ổ gà, hố ga lộ thiên..., thế nhưng dự án D20 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lại đang ngang nhiên bị lấn chiếm, "biến" thành bãi đỗ xe tự phát, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Bộ đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn chuyển đổi công trình nhà ở tái định cư (NO-01) tại ô đất PT1, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.



Theo Văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngày 29/7/2016, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án, xác định nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại NVT Thăng Long và Công ty Cổ phần Phần mềm tự động hóa điều khiển.

Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở tái định cư kết hợp nhà ở thương mại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; cơ chế đầu tư chủ đầu tư tự bỏ vốn đầu tư công trình nhà ở phục vụ tái định cư.

Sau khi hoàn thành sẽ bán nhà cho các đối tượng đủ điều kiện được mua nhà tái định cư phục vụ nhu cầu nhà ở tái định cư của thành phố.

Tháng 3/2017, Thành phố Hà Nội điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án từ Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại NVT Thăng Long và Công ty Cổ phần Phần mềm tự động hóa điều khiển sang Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm.

Theo đó, Thành phố Hà Nội thu hồi 64.512,5m2 đất tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) giao cho Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm thực hiện dự án.

Nhà đầu tư của dự án là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm đã đề nghị chuyển đổi công trình nhà ở NO-01 (hiện đang là nhà ở phục vụ tái định cư) tại ô đất PT1 (khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) sang làm nhà ở xã hội.

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết: Luật Đầu tư năm 2020 quy định, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu… hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc trường hợp thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo Nghị định số 99 của Chính phủ, việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Luật Kinh doanh bất động sản cũng quy định, trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành không quy định về chấp thuận chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Việc chấp thuận chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở và trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện các thủ tục nêu trên thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư. Nghị định 99 quy định Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm nhà ở xã hội hoặc sang làm nhà ở thương mại theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội rà soát một số nội dung của dự án như: Xác định rõ mục tiêu của dự án, nhu cầu nhà ở tái định cư của địa phương. Rà soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Bộ Xây dựng nêu rõ: Đề xuất điều chỉnh dự án cần phải có phương án cụ thể về việc xác định nhà ở tại dự án sau khi điều chỉnh dành để đáp ứng, giải quyết nhu cầu cho các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở tại địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tại thời điểm thực hiện dự án. Sự phù hợp của dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội tại thời điểm thực hiện dự án và rà soát, đánh giá nhu cầu về nhà ở tái định cư hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Dự án đặt tại Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, do Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư.

