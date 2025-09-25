Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc thiết kế độc đáo, trang bị ngang Vision

TVS XL100,

Thương hiệu TVS của Ấn Độ vừa chính thức cho ra mắt phiên bản mới của dòng xe TVS XL100 với tên gọi XL100 Heavy Duty Alloy. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm TVS XL100, được trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn so với các phiên bản khác.

Thay đổi lớn đầu tiên của TVS XL100 Heavy Duty Alloy là việc bổ sung bánh xe hợp kim 16 inch cùng với lốp không săm, khác biệt hẳn loại lốp có săm sử dụng trên tất cả các phiên bản khác, giúp người dùng an toàn hơn khi giảm thiểu lo lắng về nguy cơ nổ lốp. Bộ vành nan hoa không chỉ rẻ hơn vành hợp kim mà còn chịu va đập tốt hơn và dễ sửa chữa hơn.

TVS XL100 Heavy Duty Alloy bổ sung bánh xe hợp kim 16 inch cùng với lốp không săm

Việc bổ sung đèn pha LED đã giúp cho chiếc xe tay ga giá rẻ TVS XL100 Heavy Duty Alloy trông cao cấp hơn. Bên cạnh đó thì đèn pha LED còn có ưu điểm chính là tiêu hao ít năng lượng hơn, đồng thời cường độ ánh sáng phát ra cũng mạnh mẽ hơn.

Đèn pha LED đã giúp cho chiếc xe tay ga giá rẻ TVS XL100 Heavy Duty Alloy trông cao cấp hơn.

TVS XL100 Heavy Duty Alloy mới sẽ được bán ra thị trường với 3 phối màu gồm: Đỏ, Xanh dương và Xám. Các màu sơn này đều trông khá nổi bật, ngoại trừ màu xám có phần hơi trầm hơn và hướng tới sự tinh tế. Thương hiệu xe của Ấn Độ đã trang bị bộ tem với đồ họa đẹp mắt trên cả 3 phối màu, mang đến cho XL100 một phong cách trẻ trung.

XL100 Heavy Duty Alloy mới vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 99,7cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 4,35 mã lực và mô-men xoắn 6,5 Nm. Tuy sức mạnh này không thể sánh với Honda Wave Alpha hay Honda Vision, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dùng sống trong đô thị.

TVS XL100 Heavy Duty Alloy mới sẽ được bán ra thị trường với 3 phối màu

Hệ thống treo trên xe vẫn sử dụng phuộc ống lồng phía trước, kết hợp với giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng phanh tang trống ở cả 2 bánh. Các tính năng chính đáng chú ý bao gồm bảng đồng hồ analog, hệ thống khởi động im lặng, cổng sạc điện thoại di động tích hợp ở phía dưới bảng đồng hồ và yên xe có thể tháo rời.

Giá xe ga 100cc TVS XL100 Heavy Duty Alloy

Xe ga 100cc TVS XL100 Heavy Duty Alloy giá bán lẻ đề xuất tại Ấn Độ được hãng công bố là 65.047 Rupee (tương đương khoảng 16 triệu đồng tiền Việt). Đây là một mức giá được đánh giá là rất rẻ so với những trang bị mà TVS XL100 Heavy Duty Alloy sở hữu, thậm chí thấp hơn cả Honda Wave Alpha.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



