Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i

TVS Ntorq 150

Mẫu xe ga TVS Ntorq 150 được phát triển dựa trên nền tảng của Ntorq 125 nhưng mang trong mình nhiều cải tiến đáng giá. Điểm thay đổi lớn nhất chính là khối động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 3 van, làm mát bằng không khí, dung tích 149,7cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống khởi động êm (ISG).

Ntorq 150 được phát triển dựa trên nền tảng của Ntorq 125

Nhờ khối lượng xe chỉ 115 kg, Ntorq 150 có tỷ lệ công suất/trọng lượng rất tốt, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng – từ 0 đến 60 km/h chỉ trong 6,3 giây. Tốc độ tối đa được công bố đạt 104 km/h, đưa mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga nhanh nhất trong phân khúc.

Ntorq 150 được trang bị hai chế độ lái gồm Street và Race. Chế độ Street sẽ kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe, trong khi chế độ Race sẽ kích hoạt tính năng hỗ trợ tăng tốc iGO Assist. Các trang bị an toàn cũng được chú trọng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh, kiểm soát lực kéo, phanh đỗ, phanh khẩn cấp, tay phanh điều chỉnh được và công tắc ngắt động cơ.

Xe ga trang bị tương đương SH160i mà giá rẻ ngang Vision

Thiết kế của Ntorq 150 cũng được làm mới hoàn toàn, mang đậm phong cách thể thao và mạnh mẽ hơn hẳn so với phiên bản 125cc. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED dạng 4 bi cầu đặt cao, kết hợp đèn hậu LED với tạo hình chữ "T" đặc trưng. Đèn xi-nhan cũng là loại LED và tích hợp chức năng cảnh báo nguy hiểm cùng hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Để tăng cường tính khí động học, xe còn được trang bị thêm cánh gió ở phần đầu tương tự như trên mẫu sportbike Apache RR 310. Những chi tiết này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

TVS Ntorq 150 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích đáng chú ý.

Bên cạnh thiết kế nổi bật và hiệu năng mạnh mẽ, TVS Ntorq 150 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích đáng chú ý. Bình xăng 5,8 lít được đặt dưới yên xe, giúp giữ lại thiết kế sàn phẳng tiện dụng cho người dùng. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên đến 22 lít, rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo một bên, mang lại sự ổn định và êm ái trong quá trình vận hành.

Không chỉ dừng lại ở đó, TVS Ntorq 150 còn gây ấn tượng với cụm đồng hồ TFT 5 inch hoàn toàn mới, hỗ trợ đầy đủ các tính năng hiện đại như điều hướng từng chặng, điều khiển nhạc, điều chỉnh độ sáng tự động, kết nối eSIM 4G phục vụ các tính năng viễn thông, tích hợp trợ lý ảo Alexa, kết nối với đồng hồ thông minh, cập nhật thời tiết và thể thao, cũng như cập nhật phần mềm không dây (OTA).

Giá xe ga 150cc TVS Ntorq 150

Xe ga TVS Ntorq 150 được bán ra tại thị trường Ấn Độ với mức giá khởi điểm 119.000 rupee - khoảng 35,5 triệu đồng.

Xe ga TVS Ntorq hiện đang được bán tại Việt Nam với ba phiên bản chính là RE, XP và XT, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này nổi bật với động cơ 124,8cc 3 van, màn hình kết nối điện thoại thông minh với tính năng điều hướng và ra lệnh bằng giọng nói. Giá xe TVS Ntorq dao động từ khoảng 24,9 triệu đến 26,9 triệu đồng trong tháng 8/2025 nhờ chương trình khuyến mãi lớn từ nhà phân phối.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.