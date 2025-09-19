42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

Xe ga 150cc trang bị ngang SH, đẹp tựa SH Mode

Modenas Elit.

Nhà sản xuất xe máy Malaysia, Modenas đã ra mắt mẫu xe Modenas Elit. Modenas Elit 150S mới có hai màu: Xanh Riviera và Xám Quantum, cùng chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.

Được thiết kế để phục vụ người đi xe máy trong thành phố ngày nay, Modenas Elit 150S kết hợp phong cách đương đại, công nghệ hiện đại và tính thực dụng hàng ngày, khiến nó trở thành đối thủ mạnh mẽ trên thị trường xe tay ga địa phương.





Cung cấp sức mạnh cho Elit 150S là động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149 cc, kết hợp với hộp số CVT và truyền động đai. Công suất được đánh giá ở mức 14 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.750 vòng/phút. Với bình xăng 12 lít, Elit 150S có thể di chuyển quãng đường lên đến 480 km.

Xe tay ga Elit sử dụng bánh xe 13 inch với lốp trước 110/70 và lốp sau 130/70, phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn trước và sau, không có ABS. Hệ thống treo được hỗ trợ bởi phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau.





Tiện nghi trên Modenas Elit 150S 2025 bao gồm ngăn chứa đồ dung tích 23 lít dưới yên xe và hai ngăn chứa đồ bên trong cốp trước. Xe cũng được trang bị ổ cắm sạc USB và đèn báo nguy hiểm, cùng với chức năng khởi động bằng chìa khóa thông minh. Trọng lượng của Elit 150s là 137 kg, chiều cao yên xe là 770 mm.





Về mặt thẩm mỹ, Elit 150S có thiết kế hiện đại và phong cách, được tăng cường với đèn LED (bao gồm cả đèn DRL), màn hình LCD, đường nét thân xe thanh mảnh và chỗ ngồi rộng rãi cho hai người lái, hấp dẫn cả người đi làm và những người đam mê xe tay ga thông thường.

Với lần ra mắt này, MODENAS không chỉ làm sống lại một cái tên quen thuộc mà còn củng cố vị thế là một đơn vị chủ chốt trong phân khúc xe tay ga tại Malaysia, mang đến cho người lái sự kết hợp giữa phong cách, hiệu suất và tính thực dụng.

Giá xe ga 150cc Modenas Elit 150S

Xe ga 150cc Modenas Elit 150S 7.877 RM (khoảng 42,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.