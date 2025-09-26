Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 30 triệu đồng: Thiết kế đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision, chuẩn xe đi trong đô thị GĐXH - Xe máy điện với thiết kế đẹp mắt, thân thiện với môi trường hứa hẹn sẽ khiến những cái tên như Honda Vision, SH Mode hay Lead bị lãng quên trong thời gian tới.

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp hơn SH Mode, trang bị ngang Air Blade

Honda BeAT 2025.

Boon Siew Honda Malaysia vừa chính thức bổ sung 2 tùy chọn màu sơn mới gồm Đen và Trắng cho mẫu xe ga ‘bình dân’ Honda BeAT 2025. Bên cạnh đó, hãng cũng vẫn tiếp tục phân phối 2 tùy chọn màu đã có từ trước là Bạc mờ và Xanh lá.

Honda BeAT 2025 vẫn được phát triển trên nền tảng khung gầm eSAF (enhanced Smart Architecture Frame - khung kiến trúc thông minh nâng cao). Xe có kích thước tương đối nhỏ gọn với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.876 x 669 x 1.080 (mm) và chiều dài cơ sở ở mức 1.255 mm ngang ngửa Honda Vision. Trong khi đó, chiều cao yên của mẫu xe này là 742 mm với khoảng sáng gầm 148 mm. Trọng lượng của BeAT tương đối nhẹ, chỉ 88 kg nên bảo đảm mẫu xe này có được khả năng di chuyển linh hoạt, dễ điều khiển.

Được trang bị động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 108,2 cc, làm mát bằng không khí, Honda BeAT có thể đạt công suất 8,67 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,53 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động CVT và hệ truyền động dây đai được coi là tiêu chuẩn cho các dòng xe tay ga cùng phân khúc.

Mẫu xe BeAT 2025 sử dụng bộ vành 14 inch, đi kèm lốp trước 80/90-14 và lốp sau 90/90-14. Hệ thống phanh của Honda BeAT không khác biệt so với ‘người anh em’ Vision khi sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống cơ học phía sau, được hỗ trợ bởi hệ thống phanh kết hợp của Honda. Phuộc ống lồng được tích hợp ở phía trước, trong khi giảm xóc đơn không thể điều chỉnh được sử dụng ở phía sau.

Bình xăng của Honda BeAT 2025 có dung tích 4,2 lít

Trước mặt người lái là cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ tốc độ dạng analog truyền thống và màn hình kỹ thuật số nhỏ hiển thị quãng đường đã đi cũng như mức nhiên liệu còn lại. Đây là cấu hình được sử dụng trên khá nhiều mẫu xe tay ga cùng hãng với BeAT như Honda Vision hay SH Mode. Cổng sạc và khóa phanh tay cũng là trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự tiện lợi cho người lái.

Giá xe ga 110cc Honda BeAT 2025

Theo như thông tin được công bố thì giá bán chính thức của Honda BeAT 2025 màu mới được hãng niêm yết ở mức 6.090 RM, tương đương khoảng 33 triệu đồng tiền Việt. Những khách hàng mua mẫu xe này sẽ được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.