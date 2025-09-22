Xe máy điện giá 30 triệu đồng: Thiết kế đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision, chuẩn xe đi trong đô thị

Xe máy điện đẹp tựa SH Mode, Lead thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện EZZY 500 mới.

Sau khi ra mắt mẫu xe EZZY vào tháng 6 năm nay, thương hiệu Gogoro của Đài Loan lại vừa tiếp tục trình làng mẫu xe máy điện EZZY 500 mới.

Gogoro EZZY 500 được phát triển dựa trên EZZY, nhưng sử dụng động cơ 5,5 kW đặt trong, mang lại công suất lớn hơn, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 82 km/h với bộ pin kép. Mẫu xe EZZY 500 mới cũng hỗ trợ khả năng sạc nhanh hơn. Dù sử dụng tới 2 pin nhưng không gian chứa đồ dưới yên xe vẫn còn khá rộng, có thể để vừa mũ bảo hiểm cùng các vật dụng nhỏ gọn.

Gogoro EZZY 500 được phát triển dựa trên EZZY.

EZZY 500 sở hữu trọng lượng 102 kg, nhỉnh hơn chút ít so với Honda Vision nhưng nhẹ hơn khá nhiều so với SH Mode và LEAD. Nhờ vậy, Gogoro EZZY 500 bảo đảm được khả năng di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển, rất phù hợp để sử dụng hàng ngày trong đô thị đông đúc. Gogoro trang bị cho EZZY 500 đèn LED hiện đại ở cả phía trước và phía sau, giúp tăng cường độ an toàn khi di chuyển vào buổi tối. Khác với EZZY, vốn hướng nhiều hơn đến đối tượng khách hàng nữ, Gogoro dự đoán EZZY 500 sẽ thu hút nhiều khách hàng nam hơn.

EZZY 500 sở hữu trọng lượng 102 kg

Về khả năng vận hành và sự tiện nghi, EZZY 500 sở hữu yên xe dài 70cm, dài nhất trong phân khúc. Đệm yên được làm từ chất liệu chống trượt và làm hẹp ở phía trước giúp người dùng có thể ngồi một cách vững chắc và thoải mái, đồng thời lên, xuống xe cũng như chống chân dễ dàng.





Sàn để chân phía trước của Gogoro EZZY 500 rộng tới 32,5 cm.

Sàn để chân phía trước của Gogoro EZZY 500 rộng tới 32,5 cm, không chỉ mang lại sự thoải mái cho đôi chân của người cầm lái, mà khi cần chở thêm đồ còn có thể đủ chỗ cho một chiếc vali 28 inch. Ngoài ra, Gogoro EZZY 500 còn có khay đựng cốc phía trước và chỗ để chân cho người ngồi sau có thể thu gọn. EZZY 500 cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lùi và hỗ trợ kéo xe tiết kiệm sức, đây là những tính năng thường thấy trên các mẫu xe mang thương hiệu Gogoro.





EZZY 500 cũng tích hợp các tính năng tiêu chuẩn như trên ô tô

EZZY 500 cũng tích hợp các tính năng tiêu chuẩn như trên ô tô, giúp mẫu xe này nổi trội hơn cả những cái tên đắt giá hơn như Honda Vision, SH Mode và LEAD. Đầu tiên, Gogoro EZZY 500 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, có thể được kích hoạt ở tốc độ từ 10 đến 80 km/giờ. Thứ hai là hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, có thể được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ đồng thời nút phanh và nút hành trình trong 2 giây khi dừng hoặc chờ ở ngang dốc. Chức năng này tương tự như chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold) trên xe ô tô, giúp người lái rảnh tay hơn khi dừng đỗ.





Gogoro EZZY 500 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình

Với sự ra mắt của EZZY 500, Gogoro tin rằng doanh số bán hàng của họ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4. EZZY 500 thậm chí có thể vượt qua EZZY để trở thành mẫu xe tay ga chạy bằng điện bán chạy nhất tại Đài Loan.

Giá xe máy điện EZZY 500

Tại quê nhà Đài Loan, Gogoro EZZY 500 có giá bán đề xuất trước khi trợ giá là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi được trợ giá thì giá bán của Gogoro EZZY 500 hiện tại chỉ còn chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với Honda SH Mode, LEAD hay thậm chí cả Vision.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



