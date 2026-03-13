Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị xịn chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn Honda Vision, LEAD và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.

Xe ga 125cc đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm

Yamaha Fazzio đời 2026

Mẫu xe tay ga 125cc Yamaha Fazzio đời 2026 vừa chính thức được ra mắt tại thị trường quê nhà Nhật Bản.

Yamaha Fazzio được phát triển theo khái niệm “Phương tiện di chuyển đơn giản và thoải mái như một phần của phong cách sống”. Nhà sản xuất thiết kế Fazzio như một chiếc xe tay ga kết hợp giữa thời trang và tính năng, "như một phương tiện giao thông trong trang phục hàng ngày", cho phép người dùng tận hưởng việc di chuyển hàng ngày theo phong cách riêng biệt.

Một trong những đặc điểm chính của Yamaha Fazzio là sự đơn giản triệt để. Khái niệm thiết kế là "Xin chào, đơn giản" với mục tiêu là tạo ra một cấu trúc bề mặt đơn giản, không bị ảnh hưởng bởi xu hướng và một thiết kế sẽ được yêu thích lâu dài.





Ngoại hình nhỏ gọn với ít chi tiết nhô ra của Fazzio cũng rất phù hợp với những con đường đô thị hẹp

Các chi tiết như đèn pha, đèn hậu và đồng hồ đều được thống nhất bằng họa tiết hình bầu dục, tạo nên một thiết kế mang tính biểu tượng, dễ dàng nhận biết ngay lập tức. Ngoại hình nhỏ gọn với ít chi tiết nhô ra của Fazzio cũng rất phù hợp với những con đường đô thị hẹp và đông đúc. Những đường nét bên hông xe uốn lượn từ trước ra sau, tạo nên phong cách gợi nhớ đến dòng xe tay ga thời trang của Yamaha, khác biệt với các mẫu xe “đồng hương” như Honda SH Mode hay Vision.





Một điểm đáng chú ý về mặt cơ khí trên Yamaha Fazzio 2026 là chức năng hỗ trợ lực lái, đây là tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Yamaha tại Nhật Bản. Chức năng này được thực hiện nhờ hệ thống máy phát điện động cơ thông minh, sử dụng máy phát điện khởi động. Khi mở ga nhanh chóng, động cơ sẽ hỗ trợ lực lái trong khoảng 3 giây, giúp tăng tốc mượt mà hơn. Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống này cùng với những tiện ích như hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi xe dừng, hệ thống khởi động động cơ êm ái và khởi động chỉ bằng một nút bấm còn giúp cải thiện một cách hiệu quả khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đạt được cả tính thân thiện với môi trường.

Trọng lượng của Yamaha Fazzio mới chỉ là 97 kg, khá nhẹ nên bảo đảm mẫu xe này rất dễ điều khiển, dễ dắt và ngay cả những tay lái mới cũng dễ dàng có thể sử dụng hàng ngày. Chiều cao yên xe được đặt khá thấp, ở mức 765 mm, kết hợp với khoảng không gian để chân rộng 235 mm, đảm bảo tư thế lái thoải mái cho người sử dụng. Yamaha Fazzio được thiết kế phù hợp với nhiều dáng người khác nhau, và có dung tích cốp xe khá rộng, ở mức 19,1 lít, giúp người dùng mang theo khá nhiều vật dụng nhỏ gọn và thậm chí có thể chứa vừa một chiếc mũ bảo hiểm kiểu.

Yamaha Fazzio cũng được trang bị hệ thống khoá thông minh và tính năng kết nối với điện thoại thông minh “Y-Connect”, cho phép nhận thông báo cuộc gọi đến cũng như quản lý mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe.

Yamaha Fazzio sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Tương tự như Honda SH Mode hay Vision, Yamaha Fazzio mới cũng sử dụng cấu hình phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Đây là một cấu hình khá cơ bản, nhưng đủ để bảo đảm an toàn cho người dùng.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio

Yamaha Fazzio 2026 sẽ bắt đầu được mở bán chính thức từ ngày 24/4 năm nay với mức giá đề xuất 368.500 yên, tương đương khoảng 53 triệu đồng tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.