Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Chủ nhật, 12:18 21/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe ga 115cc giá chỉ 33 triệu đồng, sẵn sàng cho Honda Vision ra rìa vì có thiết kế thể thao như Air Blade và Vario.

Xe ga 150cc giá 48,5 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị đẳng cấp hơn SH Mode, rẻ như Air Blade, LeadXe ga 150cc giá 48,5 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị đẳng cấp hơn SH Mode, rẻ như Air Blade, Lead

GĐXH - Xe ga 150cc mới thế chân SH Mode, trang bị xịn xò hơn Vision và LEAD, giá bán dự kiến cực mềm.

Xe ga 115cc trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision - Ảnh 2.

Easy 115.

Tại triển lãm Motor Expo 2025 đang diễn ra tại Thái Lan, Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Easy 115 với màu vàng tươi hoàn toàn mới. 

Về thiết kế, Suzuki Easy 115 mới vẫn sở hữu kiểu dáng gọn nhẹ với kích thước 1.890 x 765 x 1.055 mm và khối lượng chỉ 94kg. Chiều dài cơ sở của xe là 1.260 mm, khoảng sáng gầm 150 mm trong khi yên 740 mm cũng khá phù hợp với thể trạng người Đông Nam Á.

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision - Ảnh 3.

Suzuki Easy 115 mới vẫn sở hữu kiểu dáng gọn nhẹ.

Để đáp ứng phong cách xe phượt, Suzuki Easy được trang bị loại bánh lốp không săm và thiết kế bề mặt có độ bám tốt, cung cấp khả năng ổn định khi chạy trên địa hình gồ ghề. Sự thoải mái cho xe vẫn được duy trì với cỡ lốp trước 80/90-14 và lốp sau cỡ 90/90-14.

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision - Ảnh 4.

Suzuki Easy được trang bị loại bánh lốp không săm.

Easy 115 mới cũng sử dụng giảm xóc ống lồng trước và lò xo đơn phía sau, trong khi đảm bảo an toàn bởi hệ thống phanh đĩa trước và tang trống sau. Xe sử dụng kẹp phanh và hệ thống treo sau màu đỏ khá nổi bật.


Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision - Ảnh 5.

Easy 115 mới cũng sử dụng giảm xóc.

Một số trang bị nổi bật khác trên Suzuki Easy 115 bao gồm: Bảng đồng hồ tốc độ Digital Instrument Cluster tinh tế và hiện đại hơn, hệ thống đèn pha LED, cổng sạc USB tiện dụng…

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision - Ảnh 6.

Về vận hành Suzuki Easy 115 mới được trang bị động cơ SOHC.

Về vận hành Suzuki Easy 115 mới được trang bị động cơ SOHC, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 113cc, phun xăng trực tiếp FI, hộp số tự động CVT, sản sinh công suất tối đa 6,7 kW (9 mã lực) tại 8.000 vòng/phút.

Giá xe ga 115cc Suzuki Easy 115

Suzuki Easy 115 có giá niêm yết là 54.900 Baht (tương đương 39,5 triệu đồng). Tuy nhiên khách hàng mua xe tại sự kiện sẽ được ưu đãi 9.000 Baht, mức giá sau giảm chỉ còn khoảng 33 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng: Lựa chọn hoàn hảo với trang bị hiện đại - Ảnh 11.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng: Lựa chọn hoàn hảo với trang bị hiện đại - Ảnh 12.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng: Lựa chọn hoàn hảo với trang bị hiện đại - Ảnh 13.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng: Lựa chọn hoàn hảo với trang bị hiện đại - Ảnh 14.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng: Lựa chọn hoàn hảo với trang bị hiện đại - Ảnh 15.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

