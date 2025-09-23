Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode

Fengzhi FZFLY 125

Mới đây, mẫu xe ga Fengzhi FZFLY 125 mới do liên doanh Jinan Qingqi Peugeot sản xuất đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

Về sức mạnh, Fengzhi FZFLY 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8,3 mã lực tại tốc độ vòng tua máy 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 6.000 vòng/phút. Với khối động cơ này, FZFLY 125 có thể đạt tới tốc độ tối đa 85 km/h. Nhìn vào những con số được công bố, có thể thấy sức mạnh động cơ của Fengzhi FZFLY 125 thấp hơn chút ít so với Honda SH Mode và gần ngang ngửa Honda Vision.

Fengzhi FZFLY 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Ngoại hình của Fengzhi FZFLY 125 kết hợp giữa phong cách thẩm mỹ truyền thống châu Âu với thiết kế tối giản hiện đại. Xe sở hữu đèn pha hình chữ nhật bo tròn tương phản nguyên bản, gương chiếu hậu tròn cổ điển, bộ vành làm bằng hợp kim nhôm bạc có thiết kế đa chấu, mang đến vẻ ngoài nổi bật cho tổng thể chiếc xe.





Fengzhi FZFLY 125 cũng được đánh giá khá cao về mặt trang bị.

Fengzhi FZFLY 125 cũng được đánh giá khá cao về mặt trang bị. Dù giá bán thấp hơn cả Honda Vision, nhưng những trang bị mà FZFLY 125 sở hữu không kém cạnh, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn SH Mode với màn hình LCD và nút bấm cảm ứng kép ENT/SEL. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể hiển thị thời gian, tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và các thông tin khác theo thời gian thực, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Fengzhi FZFLY 125 sở hữu phanh đĩa tích hợp

Về mặt an toàn, Fengzhi FZFLY 125 sở hữu phanh đĩa tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) một kênh ở phía trước. Tuy nhiên, bánh sau của mẫu xe này vẫn sử dụng phanh tang trống truyền thống, đây vẫn là trang bị thường thấy trên xe tay ga 125cc.

Fengzhi FZFLY 125 còn được nhà sản xuất tích hợp bóng LED

Ngoài ra, Fengzhi FZFLY 125 còn được nhà sản xuất tích hợp bóng LED hiện đại cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe, không chỉ bền bỉ mà còn cung cấp hiệu ứng ánh sáng tốt hơn. Xe còn được trang bị Smartkey với chức năng khởi động không cần chìa khóa, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi khởi động xe mà không cần tìm chìa khóa cơ. Chức năng sạc cũng được tích hợp ở mặt trên của nút bấm, hỗ trợ cổng sạc kép USB Type-A và Type-C, rất tiện lợi và thiết thực.

Giá xe ga 125cc Fengzhi FZFLY

Là một mẫu xe ga cỡ nhỏ mang phong cách cổ điển với ngoại hình đẹp mắt, trang bị hiện đại nhưng Fengzhi FZFLY 125 có giá bán khá rẻ, chỉ 7.980 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng). FZFLY 125 mới sẽ có tổng cộng 4 phối màu gồm: Xám Thiên Thạch/Đen Mờ, Trắng Băng/Cam Mờ, Đỏ Quyến Rũ/Đen Mờ, Đen Tinh Thể Carbon/Cam Mờ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.