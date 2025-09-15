Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.

Xe ga 110cc thiết kế đẹp tựa SH Mode

MODA Moca

Mới đây, thương hiệu xe máy của Malaysia MODA đã chính thức ra mắt mẫu xe ga cỡ nhỏ Moca 110 tại thị trường nội địa. Theo đó, MODA Moca là mẫu xe tay ga thứ ba được giới thiệu tại thị trường Malaysia sau mẫu xe tay ga thể thao MODA Sporter S và Shifter 400X trong năm nay.

Moca sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn

Về thiết kế, Moca sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn nhưng không kém phần sang trọng với phong cách châu Âu.

Xe được trang bị đèn pha và đèn hậu LED hiện đại, bảng đồng hồ LCD có khả năng hiển thị nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ người lái. MODA Moca cũng có cốp dưới yên để được một số vật dụng nhỏ, kệ phía sau và móc treo túi là những tiện ích đáng chú ý.





MODA Moca cũng có cốp dưới yên

Theo thông tin từ nhà sản xuất, MODA Moca sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 1.275 mm, chiều cao yên 738 mm, trọng lượng 98 kg và dung tích bình xăng 4,8 lít. Xe lăn bánh trên bộ vành hợp kim cùng lốp không săm cỡ 3.0/10 ở bánh trước và 3.5/10 ở bánh sau.

Hệ thống treo trên Moca cũng đơn giản với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đơn phía sau. Nhiệm vụ phanh được đảm bảo bằng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

MODA Moca sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 1.275 mm

Về vận hành, MODA Moca được trang bị động cơ 4 thì, SOHC, xi-lanh đơn với hệ thống phun nhiên liệu điện tử và làm mát bằng không khí, dung tích 108cc. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động CVT truyền động bằng dây đai.





MODA Moca được trang bị động cơ 4 thì

Khách hàng mua MODA Moca có thể gắn thêm phụ kiện bao gồm kính chắn gió và cốp đựng đồ phía sau.

Giá xe ga 110cc MODA Moca

MODA Moca được mở bán với 3 màu sắc thân xe gồm Cam, Đen và Xanh dương. Xe có mức giá đề xuất là 3.988 RM (khoảng 21,5 triệu đồng). Rẻ bậc nhất trong phân khúc xe tay ga 110cc, nơi Honda Vision đang thống trị tại thị trường Việt Nam. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.