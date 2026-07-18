Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Sáng nay, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Ảnh minh họa.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch ở mức 4.017,3 USD/ounce, tăng 29,73 USD/ounce, tương đương 0,75% so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng trong nước điều chỉnh giảm, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới hiện còn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Dù tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần trở lại đây, với mức giảm hơn 3% trong cả tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,5%, xuống còn 3.973,1 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá sang phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.