Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị
GĐXH - Xe ga 125cc tầm giá khoảng 30 triệu đồng được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, dễ điều khiển, phù hợp di chuyển hằng ngày.
Những mẫu xe ga đảm bảo bền bỉ, ổn định của động cơ, chi phí bảo dưỡng hợp lý, dễ dàng sửa chữa ở bất kỳ đâu và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Xe ga Yamaha Janus: Từ 28,6-32,8 triệu đồng
Yamaha Janus thế hệ hiện tại có 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn giá 28,6 triệu; Đặc biệt giá 32,4 triệu và Giới hạn giá 32,8 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 125cc. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý của Yamaha cũng đang giảm so với giá niêm yết từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhằm kích thích sức mua.
Đánh giá xe ga Yamaha Janus
Yamaha Janus cũng là mẫu xe phù hợp với sinh viên và phụ nữ trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ và mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp.
Xe ga SYM Priti 125: Từ 29,5 triệu đồng
SYM Priti 125 vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2024 với giá 29,5 triệu đồng, được phát triển từ dòng Priti 50 với nhiều cải tiến. Priti 125 hướng đến khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới.
Đánh giá xe ga SYM Priti
Xe nổi bật nhờ lớp sơn đa sắc đổi màu theo ánh sáng, trọng lượng nhẹ 99 kg, dễ điều khiển. Đồng thời, mẫu xe máy tay ga từ Đài Loan có nhiều tiện ích thời thượng như khóa thông minh smartkey, phanh CBS, đèn LED toàn xe, đồng hồ LCD, cổng sạc USB 3.0 và sàn để chân rộng rãi.
Xe ga Suzuki Impulse 125 FI: 31,9 triệu
Hãng xe Nhật Bản đang phân phối Impulse 125 FI với 1 phiên bản duy nhất với giá niêm yết là 31,9 triệu đồng. Mẫu xe tay ga này sử dụng động cơ 125cc, sản sinh công suất 9,2 mã lực khá mạnh mẽ.
Đánh giá xe ga Suzuki Impulse
Suzuki giới thiệu mẫu Impulse 125 FI vào năm 2023 để thay thế cho "đàn anh" Hayate, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade và Yamaha NVX nhưng giá rẻ hơn đáng kể. Mẫu xe tay ga này hướng đến đối tượng nam giới trẻ tuổi, yêu thích sự mới mẻ và phá cách.
Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.
