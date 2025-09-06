Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga giá rẻ 22 triệu đồng của Honda không chỉ mang tới cho khách một phương tiện di chuyển chi phí thấp vượt mặt Vision và LEAD, mà thậm chí còn có thể thay thế những mẫu xe số giá rẻ như Wave Alpha.

Những mẫu xe ga đảm bảo bền bỉ, ổn định của động cơ, chi phí bảo dưỡng hợp lý, dễ dàng sửa chữa ở bất kỳ đâu và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.



Xe ga Yamaha Janus: Từ 28,6-32,8 triệu đồng

Janus có thiết kế trẻ trung, điệu đà. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Yamaha Janus thế hệ hiện tại có 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn giá 28,6 triệu; Đặc biệt giá 32,4 triệu và Giới hạn giá 32,8 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 125cc. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý của Yamaha cũng đang giảm so với giá niêm yết từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhằm kích thích sức mua.

Đánh giá xe ga Yamaha Janus

Yamaha Janus cũng là mẫu xe phù hợp với sinh viên và phụ nữ trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ và mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp.

Xe ga SYM Priti 125: Từ 29,5 triệu đồng

SYM Priti 125 có dáng vẻ hiện đại, nữ tính. Ảnh: SYM Việt Nam

SYM Priti 125 vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2024 với giá 29,5 triệu đồng, được phát triển từ dòng Priti 50 với nhiều cải tiến. Priti 125 hướng đến khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới.

Đánh giá xe ga SYM Priti

Xe nổi bật nhờ lớp sơn đa sắc đổi màu theo ánh sáng, trọng lượng nhẹ 99 kg, dễ điều khiển. Đồng thời, mẫu xe máy tay ga từ Đài Loan có nhiều tiện ích thời thượng như khóa thông minh smartkey, phanh CBS, đèn LED toàn xe, đồng hồ LCD, cổng sạc USB 3.0 và sàn để chân rộng rãi.

Xe ga Suzuki Impulse 125 FI: 31,9 triệu

Suzuki Impulse 125 FI là mẫu xe tay ga phù hợp hơn với nam giới trẻ tuổi. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản đang phân phối Impulse 125 FI với 1 phiên bản duy nhất với giá niêm yết là 31,9 triệu đồng. Mẫu xe tay ga này sử dụng động cơ 125cc, sản sinh công suất 9,2 mã lực khá mạnh mẽ.

Đánh giá xe ga Suzuki Impulse

Suzuki giới thiệu mẫu Impulse 125 FI vào năm 2023 để thay thế cho "đàn anh" Hayate, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade và Yamaha NVX nhưng giá rẻ hơn đáng kể. Mẫu xe tay ga này hướng đến đối tượng nam giới trẻ tuổi, yêu thích sự mới mẻ và phá cách.



