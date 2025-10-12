Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc trang bị không thua kém Honda SH





Jiapeng S5 150cc

Mới đây, Jiapeng, một thương hiệu trực thuộc Jialing Group, đã ra mắt mẫu xe tay ga Jiapeng S5 150cc mới tại thị trường quê nhà Trung Quốc.

Jiapeng S5 mới lại hoàn toàn phá vỡ sự nhàm chán

Tại thị trường Trung Quốc hiện nay có khá nhiều mẫu xe tay ga tới từ các thương hiệu nhỏ với thiết kế sử dụng khuôn mẫu chung và thiếu tính độc đáo. Thế nhưng, Jiapeng S5 mới lại hoàn toàn phá vỡ sự nhàm chán này khi thể hiện tính độc đáo cao. Toàn bộ chiếc xe sử dụng những đường nét thiết kế mượt mà và năng động, khác biệt khá lớn với đa số các đối thủ đang có mặt trên thị trường.

Jiapeng S5 được trang bị kính chắn gió lớn cực kỳ bắt mắt.

Ở phía trước, Jiapeng S5 được trang bị kính chắn gió lớn cực kỳ bắt mắt. Kính chắn gió lớn này không chỉ giúp Jiapeng S5 có một diện mạo giống như một mẫu xe phân khối lớn, mà còn có thể bảo vệ người lái tốt hơn trước sức cản của gió cũng như ảnh hưởng của bụi. Yên xe của Jiapeng S5 có lớp đệm dày và bề mặt được bọc da, mang tới trải nghiệm lái xe thoải mái kể cả khi đi đường dài.

Jiapeng S5 được trang bị động cơ SOHC 2 van

Jiapeng S5 được trang bị động cơ SOHC 2 van, 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 149cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 10 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh này nhỉnh hơn một chút so với Honda Vision và hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Mẫu xe tay ga mới này sở hữu khá nhiều tính năng đáng chú ý.

Mặc dù hiệu suất động cơ của Jiapeng S5 chỉ ở mức trung bình, nhưng về mặt trang bị, mẫu xe tay ga mới này sở hữu khá nhiều tính năng đáng chú ý.

Giá xe ga 150cc Jiapeng S5

Xe ga 150cc Jiapeng S5 có 4 phiên bản gồm: Phiên bản tiêu chuẩn giá 6.380 nhân dân tệ (khoảng 23,6 triệu đồng), phiên bản cao cấp giá 7.380 nhân dân tệ (khoảng 27,3 triệu đồng), phiên bản cao cấp giá 8.980 nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu đồng) và phiên bản tùy chỉnh riêng giá 9.380 nhân dân tệ (khoảng 34,7 triệu đồng).

Điểm nổi bật nhất là phiên bản cao cấp giá 7.380 nhân dân tệ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh giống như Honda Vision, đây là điều hiếm thấy ở các mẫu xe trong phân khúc giá rẻ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.