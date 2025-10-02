Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 110cc được thiết kế giống Honda Lead có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít giá chỉ khoảng 21 triệu đồng.
Xe ga 110cc thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng
Destini vốn là mẫu xe ga khá ăn khách của thương hiệu Hero MotoCorp tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, mẫu xe này mới chỉ có phiên bản 125cc, và đây đánh giá lần đầu tiên hãng xe này đưa động cơ 110cc lên dòng xe tay ga Destini.
Destini 110 được Hero định vị là một chiếc xe ga phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của các gia đình, mang lại sự thực dụng, bền bỉ, và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít. Thiết kế của xe mang phong cách hoài cổ, khá tương đồng với đàn anh Destini 125, đi kèm với khẩu hiệu dễ nhớ: "Hero ka Scooter, Scooter ka Hero" (tạm dịch là "Xe ga của Hero, Hero của xe ga").
Về trang bị, Destini 110 nổi bật với nhiều chi tiết cao cấp trong phân khúc như đèn pha LED projector, dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ H. Thân xe bằng kim loại giúp tăng độ bền, yên xe dài 785 mm có tích hợp tựa lưng cho người ngồi sau, bánh trước 12 inch và bánh sau lớn hơn bình thường giúp xe di chuyển ổn định. Xe còn có thêm hộc đựng đồ phía trước, đèn chiếu sáng trong cốp và cụm đồng hồ bán kỹ thuật số hiện đại.
Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 110.9cc, cho công suất cực đại 8,07 mã lực và mô-men xoắn 8,87 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Chiều dài cơ sở của xe là 1.302 mm, chiều cao yên ở mức 770 mm, khoảng sáng gầm 162 mm, trọng lượng tổng thể 114 kg và bình xăng dung tích 5,3 lít.
Giá xe ga 110cc Destini 110
Xe được phân phối với hai phiên bản: VX và ZX. Phiên bản VX sử dụng phanh tang trống và có giá 72.000 rupee (khoảng 21 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp ZX đi kèm phanh đĩa và giá bán 79.000 rupee (khoảng 23,5 triệu đồng).
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 10/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.
Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảmGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau khi vượt xa ngưỡng 138 triệu đồng vào hôm qua.
Xe hatchback hạng A giá 250 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng A giá chỉ 250 triệu đồng hiện đại chưa từng có, tha hồ lựa chọn màu ngoại thất sẽ ‘thách thức’ Hyundai i10.
Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dânGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH 2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất tiếp tục hút khách nhờ giá hời khi iPhone 17 ra mắt.