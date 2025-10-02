Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX GĐXH - Xe ga của Việt Nam gây chú ý khi “lai” dáng SH và Vision, giá bán lại rất cạnh tranh, phù hợp học sinh vì không cần bằng lái.

Xe ga 110cc thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng

Destini 110.

Destini vốn là mẫu xe ga khá ăn khách của thương hiệu Hero MotoCorp tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, mẫu xe này mới chỉ có phiên bản 125cc, và đây đánh giá lần đầu tiên hãng xe này đưa động cơ 110cc lên dòng xe tay ga Destini.

Destini 110 được Hero định vị là một chiếc xe ga phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của các gia đình, mang lại sự thực dụng, bền bỉ, và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít. Thiết kế của xe mang phong cách hoài cổ, khá tương đồng với đàn anh Destini 125, đi kèm với khẩu hiệu dễ nhớ: "Hero ka Scooter, Scooter ka Hero" (tạm dịch là "Xe ga của Hero, Hero của xe ga").

Destini 110 nổi bật với nhiều chi tiết cao cấp trong phân khúc như đèn pha LED

Về trang bị, Destini 110 nổi bật với nhiều chi tiết cao cấp trong phân khúc như đèn pha LED projector, dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ H. Thân xe bằng kim loại giúp tăng độ bền, yên xe dài 785 mm có tích hợp tựa lưng cho người ngồi sau, bánh trước 12 inch và bánh sau lớn hơn bình thường giúp xe di chuyển ổn định. Xe còn có thêm hộc đựng đồ phía trước, đèn chiếu sáng trong cốp và cụm đồng hồ bán kỹ thuật số hiện đại.

Destini 110 dung tích 110.9cc

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 110.9cc, cho công suất cực đại 8,07 mã lực và mô-men xoắn 8,87 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Chiều dài cơ sở của xe là 1.302 mm, chiều cao yên ở mức 770 mm, khoảng sáng gầm 162 mm, trọng lượng tổng thể 114 kg và bình xăng dung tích 5,3 lít.

Giá xe ga 110cc Destini 110

Xe được phân phối với hai phiên bản: VX và ZX. Phiên bản VX sử dụng phanh tang trống và có giá 72.000 rupee (khoảng 21 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp ZX đi kèm phanh đĩa và giá bán 79.000 rupee (khoảng 23,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.