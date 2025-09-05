Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử
GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.
Giá xe SH Mode mới nhất niêm yết
Giá xe SH Mode mới nhất tháng 9/2025 không thay đổi so với tháng 8/2025, từ 57,13 đến 63,8 triệu đồng tùy phiên bản.
Giá xe SH Mode mới nhất đại lý
Từng là biểu tượng của việc phải trả thêm tiền chênh lệch, Honda SH Mode 2025 giờ đây đang được các đại lý chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn. So với giá bán lẻ đề xuất của hãng dao động từ 57,1 đến 63,8 triệu đồng, mức giá thực tế tại các đại lý hiện chỉ chênh lệch không đáng kể, từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.
Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá đề xuất hơn 57,1 triệu đồng hiện được bán ra chỉ khoảng 58 triệu. Tương tự, các phiên bản Cao cấp (khoảng 63 triệu), Đặc biệt (64,5 triệu) và Thể thao (65,5 triệu) cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá niêm yết.
Đây được xem là mức giá "thủng đáy", một sự thay đổi ngoạn mục so với vài năm trước khi người mua phải chấp nhận trả thêm 8 - 10 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sang trọng này. Sự giảm giá mạnh mẽ này được cho là đến từ áp lực cạnh tranh của các dòng xe điện và chiến lược kích cầu của chính Honda.
Bảng giá xe SH Mode mới nhất
|Phiên bản
|Giá đề xuất
|Giá đại lý
|SH Mode Tiêu chuẩn
|57.132.000
|58.000.000
|SH Mode Cao cấp
|62.139.273
|63.000.000
|SH Mode Đặc biệt
|63.317.455
|64.500.000
|SH Mode Thể thao
|63.808.363
|65.500.000
Đánh giá xe SH Mode
Sức hút của SH Mode 2025 không chỉ đến từ giá bán. Mẫu xe tiếp tục khẳng định vị thế "tiểu SH" với dáng vóc sang trọng, thời thượng đặc trưng. Ở phiên bản mới, Honda đã khéo léo bổ sung thêm nhiều tùy chọn phối màu hiện đại, đáp ứng gu thẩm mỹ đa dạng của khách hàng. Các chi tiết nhỏ như yên xe, tay dắt và logo cũng được tinh chỉnh màu sắc, tạo nên điểm nhấn tương phản giúp tổng thể xe trở nên hài hòa và bắt mắt hơn.
Phần đầu xe vẫn gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha LED hai tầng độc đáo, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày tinh tế, không chỉ tối ưu khả năng chiếu sáng mà còn tăng cường độ nhận diện thương hiệu. Xe được trang bị bộ mâm nhôm đúc mới, với bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, mang lại sự ổn định và vững chãi khi vận hành.
Dù giá bán đã "mềm" hơn rất nhiều, các trang bị cao cấp trên Honda SH Mode 2025 vẫn được giữ nguyên. Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, và cốp dưới yên rộng 18,5 lít vẫn là những điểm cộng đắt giá. Thêm vào đó, sàn để chân phẳng và rộng rãi mang lại tư thế ngồi thoải mái và thanh lịch, đặc biệt thuận tiện cho phái nữ khi diện váy hoặc cần không gian để đồ.
Về an toàn, phiên bản Thể thao cao cấp nhất được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi các bản còn lại sử dụng phanh kết hợp (CBS), đảm bảo sự an tâm cho người lái khi di chuyển trong đô thị đông đúc hay điều kiện đường trơn trượt.
Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.
