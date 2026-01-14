Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng trang bị hiện đại chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức trình làng, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Honda Air Blade.

Xe ga 150cc trang bị chẳng kém SH, SH Mode

JET150SL 2026

SYM Motor, thương hiệu xe máy nổi tiếng vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga JET150SL 2026 mới tại thị trường Trung Quốc.

JET150SL được SYM ca ngợi là một "quái vật" xe tay ga thể thao và là một mẫu xe phân khối nhỏ kinh điển của thương hiệu này. Dòng xe JET đã được tôi luyện qua hơn 10 năm trên đường đua, sở hữu hiệu năng vượt trội và mang về tới 152 danh hiệu vô địch, trở thành hình mẫu lý tưởng cho dòng xe tay ga thể thao. SYM JET150SL mới vừa ra mắt là phiên bản mới nhất trong dòng JET, vẫn giữ nguyên thiết kế kinh điển từ đời trước. Mẫu xe này gây ấn tượng với kiểu dáng mạnh mẽ và hầm hố, những đường nét sắc sảo và thiết kế khí động học lấy cảm hứng từ xe đua, tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Mẫu xe SYM JET150SL mới có chiều dài tổng thể 1.820 mm, với trục cơ sở 1.295 mm và trọng lượng không tải ở mức 130 kg. Đồng thời, “tân binh” của SYM cũng sử dụng hệ thống treo sau không nghiêng ALEH, mang lại khả năng điều khiển tốt và rất thuận tiện khi di chuyển trên đường phố hay luồn lách vào ngõ hẻm. Thậm chí, JET150SL còn có thể chạy trên đường đua mà không gặp vấn đề gì. Góc nghiêng của xe có thể đạt từ 42 đến 45 độ.

JET150SL được SYM ca ngợi là một "quái vật"

Về sức mạnh, phiên bản JET150SL 2026 được trang bị động cơ thế hệ R mới nhất của SYM. Động cơ này có dung tích thực 150cc, sản sinh ra công suất tối đa 14 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Mặc dù các thông số không khác biệt đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng chất lượng vận hành và hiệu năng thực tế đã được cải thiện sau khi hãng tiến hành tối ưu hóa và tinh chỉnh.

JET150SL 2026 được trang bị động cơ thế hệ R mới nhất của SYM

Là một mẫu xe tay ga hiệu suất cao, chú trọng vào khả năng vận hành thể thao, JET150SL đã được SYM thực hiện nhiều cải tiến về cấu trúc thân xe. Mẫu xe tay ga này không chỉ tích hợp hệ thống treo ALEH không có độ nghiêng ngược đã được cấp bằng sáng chế, mà còn có chiều dài cơ sở nhỏ gọn (1.290mm, chiều dài cơ sở cực ngắn so với các đối thủ cùng phân khúc), giúp xe vận hành linh hoạt và chính xác hơn.

Để đạt được khả năng vào cua tốt hơn và trải nghiệm lái xe thú vị hơn, JET150SL được tối ưu hóa thiết kế hình tam giác cho nắp bên hộp số CVT và hệ thống ống xả. Điều này giúp hạ thấp trọng tâm và tăng góc nghiêng thân xe, cho phép người dùng đạt được tốc độ vào cua cao hơn và tự tin hơn khi lái xe hàng ngày.

Về trang bị, JET150SL sở hữu đèn pha LED mắt cá, phanh đĩa trước và sau. Đáng chú ý hơn là mẫu xe này còn được trang bị hệ thống ABS hai kênh của Continental cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như Honda SH, khiến cho các đối thủ có giá cao hơn là Honda Vario hay Air Blade cũng phải ‘lép vế’.

Giá xe ga 150cc JET150SL

Mẫu xe mới này được hãng công bố giá bán ở mức khá hấp dẫn là 12.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 49 triệu đồng tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.