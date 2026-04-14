Chi tiết xe ga 125cc giá 30,4 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc ở Việt Nam đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Air Blade

Yamaha GEAR 125 Hybrid

Yamaha GEAR 125 Hybrid được phát triển nhằm mang đến những nâng cấp thiết thực trong trải nghiệm di chuyển hàng ngày - khi người dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả trong môi trường đô thị.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ năng động, Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu thiết kế thể thao hiện đại, đồng thời tích hợp các công nghệ và tiện ích thiết thực như vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng. Sự kết hợp này giúp mẫu xe đạt được sự cân bằng giữa diện mạo hiện đại và tính đa dụng trong đời sống hàng ngày.

Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu phong cách thiết kế độc đáo kết hợp giữa tính đa dụng trong công năng và cảm giác tự tin khi vận hành trong nhiều tình huống.

Thân xe được tạo hình với các đường nét hướng về phía trước, kết hợp cùng cách xử lý bề mặt cứng cáp tạo cảm giác khoẻ khoắn đậm chất thể thao. Tỷ lệ thân xe gọn gàng giúp người lái dễ dàng điều khiển, tạo cảm giác linh hoạt và luôn trong trạng thái sẵn sàng.





Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các chi tiết trên xe cũng được tính toán nhằm tối ưu công năng sử dụng. Sàn để chân rộng và tay dắt sau thiết kế phẳng giúp cho việc di chuyển trở nên thoải mái hơn, đặc biệt trong các tình huống cần mang theo đồ đạc. Các đường nét thiết kế được xử lý sắc nét, gợi ý chức năng các bộ phận một cách rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng sử dụng các tiện ích được trang bị trên xe.

Tổng thể, Yamaha GEAR 125 Hybrid được định hình là một mẫu xe tay ga thể thao hiện đại, mạnh mẽ và linh hoạt, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi hành trình trong nhịp sống năng động của đô thị.

Yamaha GEAR 125 Hybrid là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông được Yamaha trang bị động cơ Blue Core Hybrid 125cc (đạt tiêu chuẩn Euro 3), một tính năng đặc trưng được yêu thích trên các dòng xe tay ga cao cấp của thương hiệu.

Tiết kiệm nhiên liệu: Mức tiêu thụ ấn tượng chỉ 1,7L/100KM, giúp tối ưu chi phí vận hành cho người sử dụng.

Tính năng Power Assist: Trong khoảng tối đa 3 giây kể từ khi khởi động, hệ thống trợ lực điện được kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ, đặc biệt hiệu quả khi khởi hành trên đoạn đường lên dốc hoặc khi đi hai người.

Cơ chế: Khi xe cần hỗ trợ, bộ phát điện thông minh sẽ nhận điện năng từ ắc quy và hỗ trợ xe tăng tốc mượt mà.

Smart Motor Generator (SMG): Hệ thống máy phát điện thông minh cho tính năng Khởi động một chạm nhanh gọn và êm ái. Riêng với Phiên bản Cao Cấp DX, còn có thêm tính năng Ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System), tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ để tối ưu hoá lượng xăng tiêu thụ.

Yamaha GEAR 125 Hybrid được trang bị các chi tiết tiện ích nhằm giải quyết các vấn đề di chuyển trong cuộc sống hàng ngày một cách tinh tế:

Yên xe dài & phẳng: Yên xe dài, phẳng tạo tư thế ngồi vững chãi và thoải mái. Đầu yên xe được thu gọn giúp người lái chống chân dễ dàng, tăng thêm sự tự tin khi dừng đỗ.

Cốp xe rộng ấn tượng: Dung tích cốp xe 17,4 lít.

Không gian để chân rộng rãi: Sàn để chân rộng rãi cho phép người lái thay đổi tư thế ngồi thoải mái kể cả khi chở thêm đồ đạc.

Phần để chân sau: Phần để chân sau có thiết kế tinh gọn và được đặt ở độ cao vừa phải, tạo tư thế vững chãi cho người ngồi sau.

Hộc chứa đồ phụ: Hộc chứa đồ phía dưới tay lái dành cho các vật dụng cá nhân kích thước nhỏ, người dùng có thể dễ dàng cất - lấy khi cần thiết.

Cổng sạc phía trước: Cổng sạc điện thoại đi kèm hộc chứa tiện lợi, đảm bảo điện thoại cá nhân luôn hoạt động và nằm trong vùng thao tác tối ưu của người lái.

Smart Key (chỉ có trên Phiên bản Cao Cấp DX): Chìa khóa điện tử nhận dạng chủ xe qua tín hiệu thiết bị, thay thế chìa khóa cơ giúp chống trộm tối ưu.

Móc treo đồ hai vị trí: Móc treo hai vị trí thuận tiện hơn khi cần treo thêm túi, giỏ hoặc mũ bảo hiểm.

Tay dắt sau đa dụng: Tay dắt sau có thiết kế phẳng như một phần nối dài từ yên xe, được trang bị thêm móc treo phía dưới giúp dễ dàng chở thêm đồ khi cần thiết.

Phanh UBS (Chỉ có trên Phiên bản Cao Cấp DX): Hệ thống phanh kết hợp, phân bổ đồng thời lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, từ đó tăng độ an toàn và ổn định.





Lốp xe 12-inch: Cả hai lốp xe đều có tiết diện 110mm giúp bám đường tốt hơn, đồng thời tương thích với càng trước và hệ thống treo sau, cho cảm giác lái cân bằng và thoải mái.

Phiên bản Cao Cấp (DX) của Yamaha GEAR 125 Hybrid được trang bị bộ điều khiển SCCU, cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-On. Đây là giải pháp kết nối không dây Bluetooth cho phép liên kết giữa xe và điện thoại thông minh thông qua bộ điều khiển SCCU. Sau khi kết nối, các thông tin từ điện thoại có thể được hiển thị trực tiếp trên đồng hồ LCD của xe, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mà không cần thao tác trên điện thoại trong quá trình di chuyển.

Giá xe ga 125cc Yamaha GEAR 125 Hybrid

Phiên bản Cao Cấp: 34.364.000 VNĐ (Đã bao gồm 8% VAT)

Phiên bản Tiêu Chuẩn: 30.437.000 VNĐ (Đã bao gồm 8% VAT)

Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 4 năm 2026.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



