Xe máy điện ở Việt Nam trang bị ngang xe ga 150cc, đi 173 km/sạc, siêu tốc độ giá gần 53 triệu đồng gây ngạc nhiên

Xe máy điện ở Việt Nam trang bị ngang xe ga 150cc, đi 173 km/sạc, siêu tốc độ

Xe điện Yadea Velax U

Trong nhóm xe điện hướng tới khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và tốc độ, Yadea Velax U nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống pin dung lượng lớn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yadea Velax U tạo ấn tượng nhờ ngoại hình hầm hố và hiện đại.

Mẫu xe sở hữu những đường nét góc cạnh, yếm trước lớn cùng cụm đèn LED thiết kế sắc sảo mang phong cách thể thao. Nhiều chi tiết trên xe khiến người dùng liên tưởng đến các dòng tay ga hiệu suất cao đang được ưa chuộng trên thị trường.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.960 x 704 x 1.100 mm. Cấu trúc thân xe lớn mang đến cảm giác chắc chắn khi vận hành, đồng thời tạo không gian ngồi thoải mái cho cả người lái và hành khách phía sau.

Chiều cao yên ở mức 760 mm phù hợp với thể trạng đa số người dùng Việt Nam. Bộ bánh xe 14 inch giúp xe duy trì sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên các cung đường dài.

Yadea hiện phân phối Velax U với ba lựa chọn màu sắc gồm đen, trắng và xám. Một trong những điểm nổi bật nhất trên Yadea Velax U nằm ở khả năng vận hành.

Xe được trang bị động cơ điện Inhub công suất danh định 3.000W và có thể đạt công suất tối đa lên tới 4.737W. Đây là mức sức mạnh tương đương nhiều mẫu xe tay ga sử dụng động cơ xăng 150cc hiện nay.

Nhờ đó, Velax U có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 94 km/h, thuộc nhóm xe máy điện nhanh nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Khả năng tăng tốc nhanh, mô-men xoắn lớn cùng phản hồi tay ga tức thời giúp mẫu xe này mang lại cảm giác lái thể thao hơn đáng kể so với các dòng xe điện phổ thông. Với mức tốc độ này, người điều khiển bắt buộc phải có giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Khác với nhiều mẫu xe điện chỉ sử dụng một bộ pin, Velax U được trang bị hai pin lithium Ampace dung lượng 74V27Ah. Việc sử dụng hai bộ pin giúp phạm vi hoạt động của xe tăng gần gấp đôi so với phiên bản tiêu chuẩn.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Yadea Velax U có thể di chuyển tối đa khoảng 173 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là thông số thuộc nhóm hàng đầu trong phân khúc xe máy điện tầm trung và cao cấp hiện nay.

Pin được thiết kế dạng tháo rời, cho phép người dùng linh hoạt mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc. Mỗi pin có thời gian sạc khoảng 5 giờ, trong khi thời gian sạc đầy toàn bộ hệ thống dao động từ 8 đến 10 giờ.

Yadea Velax U tạo ấn tượng nhờ ngoại hình hầm hố và hiện đại.

Không chỉ có dung lượng lớn, pin lithium trên Velax U còn được đánh giá cao nhờ tuổi thọ dài và khả năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Là mẫu xe điện cao cấp, Velax U được Yadea đầu tư khá mạnh về công nghệ. Xe sử dụng màn hình LCD kích thước lớn hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, quãng đường, mức pin và chế độ vận hành.

Đặc biệt, Velax U hỗ trợ kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể: Khởi động xe từ xa; Theo dõi vị trí xe bằng GPS; Xem lịch sử hành trình; Chia sẻ quyền quản lý xe cho người thân; Theo dõi tình trạng vận hành của xe.

Các tính năng này giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và tăng khả năng bảo vệ phương tiện. Yadea Velax U được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp hệ thống CBS giúp phân bổ lực phanh hiệu quả hơn.

Hệ thống này hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc vận hành ở tốc độ cao. Xe sử dụng bộ lốp không săm kích thước lớn, kết hợp vành hợp kim chắc chắn nhằm tăng độ bám đường.

Trong khi đó, hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo thủy lực giúp xe vận hành êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED với cường độ sáng cao, góp phần nâng cao độ an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Cốp rộng, phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày

Không chỉ mạnh về hiệu năng, Velax U còn chú trọng tính thực dụng. Mẫu xe được trang bị khoang chứa đồ rộng dưới yên, đủ không gian cho nhiều vật dụng cá nhân hoặc mũ bảo hiểm.

Thiết kế sàn để chân thoải mái cùng tư thế ngồi tự nhiên giúp người dùng dễ dàng sử dụng xe cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển đường dài.

Giá xe máy điện Yadea Velax U

Với giá bán 52,99 triệu đồng, Yadea Velax U không phải mẫu xe điện phổ thông. Tuy nhiên, những gì mẫu xe này mang lại khá tương xứng với chi phí đầu tư.

Từ thiết kế thể thao, động cơ mạnh tương đương xe xăng 150cc, tốc độ tối đa 94 km/h cho tới quãng đường hoạt động lên tới 173 km mỗi lần sạc, Velax U đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng muốn chuyển sang xe điện nhưng vẫn cần khả năng vận hành mạnh mẽ và phạm vi di chuyển xa.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.