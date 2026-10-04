Xe ga Honda động cơ 160cc giá 43 triệu đồng trang bị ngang SH, thiết kế sang trọng

Xe ga Honda động cơ 160cc trang bị ngang SH thiết kế sang trọng

New Honda Stylo 160.

PT Astra Honda Motor (AHM) vừa bổ sung các tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe tay ga cao cấp thời trang New Honda Stylo 160. Mẫu xe tay ga mang phong cách retro kết hợp thiết kế mạnh mẽ nay có thêm hai màu mới gồm Glam Grey và Royal Violet, hướng đến những khách hàng muốn nổi bật trong quá trình di chuyển hằng ngày cũng như các hoạt động cuối tuần.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, trong đó, màu Royal Violet được cung cấp cho phiên bản ABS, bổ sung vào danh sách các màu hiện có gồm Royal Blue, Royal Brown và Royal Green. Những tùy chọn này góp phần tạo diện mạo sang trọng hơn cho New Honda Stylo 160, đồng thời mang đến sự tự tin cho người sử dụng.

Xe tay ga mang phong cách retro

Trong khi đó, màu mới Glam Grey được bổ sung cho phiên bản CBS, bên cạnh các màu đã có trước đây gồm Glam Black, Glam Beige và Glam White.

New Honda Stylo 160 là mẫu xe tay ga cao cấp thời trang được trang bị động cơ dung tích lớn 160cc, 4 van, công nghệ enhanced Smart Power Plus (eSP+) và làm mát bằng dung dịch. Động cơ mạnh mẽ, phản hồi nhanh kết hợp với thiết kế đặc trưng giúp mẫu xe mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu cho người sử dụng.

New Honda Stylo 160 giúp người lái tự tin hơn và thu hút sự chú ý trên đường phố.

Mang đậm phong cách cổ điển hiện đại cùng thiết kế retro, New Honda Stylo 160 giúp người lái tự tin hơn và thu hút sự chú ý trên đường phố. Xe sở hữu công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, mang đến khả năng phản hồi nhanh cho một mẫu xe tay ga cao cấp thời trang.

Xe được trang bị bình nhiên liệu 5 lít cùng cốp chứa đồ 16,5 lít, góp phần nâng cao sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

New Honda Stylo 160 được trang bị đèn LED toàn bộ

Về hệ thống chiếu sáng, New Honda Stylo 160 được trang bị đèn LED toàn bộ, tạo vẻ hiện đại cho mẫu xe. Đèn hậu sử dụng điểm nhấn dạng khói, trong khi đèn xi-nhan được tích hợp vào phần thân phía trước, góp phần tăng vẻ cao cấp cho xe.

Các trang bị tiện dụng cũng được tích hợp như giá để đồ phía trước, giá để đồ ở khu vực trung tâm có nắp đậy và cổng sạc USB Type-A, giúp người dùng thuận tiện bổ sung năng lượng cho các thiết bị liên lạc trong quá trình di chuyển. Xe cũng được trang bị Honda Smart Key, tăng tính tiện lợi và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Giá xe ga New Honda Stylo 160

Theo Người đưa tin, tại Indonesia, New Honda Stylo 160 được phân phối với hai phiên bản chính là ABS và CBS, với tổng cộng 9 tùy chọn màu sắc. Phiên bản CBS có 4 màu gồm Glam Beige, Glam Black, Glam White và Glam Grey mới, với giá bán 29.695.000 rupiah, tương đương khoảng 43 triệu đồng.

Phiên bản ABS cũng có 4 màu gồm Royal Blue, Royal Brown, Royal Green và Royal Violet mới, với giá bán 32.686.000 rupiah, tương đương khoảng 47,5 triệu đồng. Ngoài ra, New Honda Stylo 160 ABS Special với màu Special Burgundy được bán với giá 34.286.000 rupiah, tương đương khoảng 50 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.