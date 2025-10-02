Xe hatchback hạng A giá 250 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?
GĐXH - Xe hatchback hạng A giá chỉ 250 triệu đồng hiện đại chưa từng có, tha hồ lựa chọn màu ngoại thất sẽ ‘thách thức’ Hyundai i10.
Xe hatchback hạng A thiết kế đẹp, trang bị hiện đại
SAIC-GM-Wuling vừa chính thức giới thiệu Binguo S tại Trung Quốc, mở rộng dải sản phẩm Binguo bên cạnh bản hatchback tiêu chuẩn và mẫu xe gầm cao Binguo Plus.
Ở dòng xe mới này, hãng cung cấp cho người dùng hai phiên bản với pin và phạm vi hoạt động, cụ thể:
- Bản tiêu chuẩn: pin LFP 31,9 kWh, phạm vi 325km (CLTC).
- Bản cao cấp: pin LFP 41,9 kWh, phạm vi 430km (CLTC).
Cả hai phiên bản Binguo đều được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cầu trước, công suất 75kW (tương đương 100 mã lực), mô-men xoắn 180 Nm. Xe có chiều dài cơ sở 2.610 mm, kích thước tổng thể 4.265 x 1.785 x 1.600 mm, trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.
Ở phiên bản S của Binguo nổi trội hơn so với các phiên bản còn lại khi được thiết kế mới, đa dạng màu ngoại thất gồm xám, xanh dương, tím và trắng tao nhã. Cụm đèn được bố trí hài hòa, cổng sạc đặt bên trái phía trước rất thuận tiện.
Khoang lái trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, đem đến trải nghiệm sống động; cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch. Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tính năng giải trí, ngôn ngữ và hỗ trợ chế độ lái.
Ghế ngồi bọc da giả, khoang chứa đồ dung tích lớn, có thể đạt 1.450 lít khi gập hàng ghế sau. Bản cao cấp được trang bị thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng cùng hệ thống sưởi.
Các phiên bản mới của Binguo đều có sạc điện thoại không dây 50W, 6 loa và cửa sổ chỉnh điện. Ở bản cao cấp, xe còn có cửa sổ chế độ một chạm, sưởi kính chắn gió sau và camera giao diện toàn cảnh 540 độ.
Giá xe hatchback hạng A Binguo
Theo thông tin ban đầu, Binguo S dự kiến có giá bán từ 68.800 – 81.800 NDT (khoảng 250 – 298 triệu đồng).
Tại Việt Nam, Wuling đã phân phối mẫu Binguo từ cuối năm 2023 thông qua liên doanh TMT Motors. Xe có giá dao động 349-569 triệu đồng. Tuy nhiên kể từ khi ra mắt, sức cạnh tranh của mẫu xe không quá ấn tượng khi đứng cạnh nhiều cái tên sừng sỏ khác tại thị trường Việt Nam.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
