Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàng
GĐXH - Từ gian bếp nhỏ của người phụ nữ vùng cao, bánh quả cọ – thức quà mộc mạc đậm hương núi rừng, đang dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Với giá bán chỉ từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, bánh quả cọ ở Tuyên Quang luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi khi vào mùa.
Giữa muôn vàn món ngon của ẩm thực hiện đại, bánh quả cọ hay còn gọi là bánh dày cọ vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị mộc mạc, đậm chất núi rừng.
Bánh dày cọ là thức quà không thế thiếu khi bước vào mùa cọ, tại các tỉnh khu vực Đông Bắc như Tuyên Quang, Thái Nguyên... và thức quà này đã gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao.
Tại Tuyên Quang, bánh quả cọ hiện được bán với giá dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, tùy từng nơi.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hà Thị Đầm, người làm bánh cọ lâu năm ở xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào mùa cọ, mỗi ngày chị làm khoảng 50 hộp bánh nhưng vẫn không đủ bán.
"Mùa cọ là làm bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu, có hôm khách đặt nhiều quá mà không kịp trả đơn", chị Đầm cho hay.
Theo chị Đầm, nguyên liệu chính để làm bánh là gạo nếp cái hoa vàng, pha thêm một phần gạo tẻ nhằm tạo độ dẻo vừa phải và cọ ỏm. Yếu tố quyết định hương vị đặc trưng của bánh cọ nằm ở quả cọ béo ngậy, dày cùi.
Cũng theo chị Đầm, trong khâu ỏm cọ, đòi hỏi người ỏm phải có kinh nghiệm căn nước. Đó là cọ được ngâm trong nước nóng già, giữ ở mức nhiệt khoảng 70–80 độ C. Nước quá nóng sẽ khiến thịt cọ bị chai, đắng; còn nước chưa đủ độ thì cọ không chín tới, vẫn còn vị chát.
Cọ sau khi ỏm đạt yêu cầu được dầm nhuyễn, loại bỏ hạt và xơ. Phần thịt cọ thu được sánh mịn, có màu vàng sẫm, tỏa mùi thơm béo đặc trưng. Thịt cọ được trộn đều với bột gạo, nhào kỹ để chất béo thấm đều, tạo thành khối bột dẻo mịn, ánh nâu vàng bắt mắt.
Bột bánh sau đó được nặn thành từng miếng nhỏ, thường là hình chữ nhật hoặc tròn dẹt, rồi gói trong lá chuối hoặc lá cọ.
Những chiếc bánh được xếp vào chõ và hấp cách thủy cho đến khi chín. Khi bóc lớp lá gói, bánh mềm dẻo, thơm mùi nếp và béo bùi vị cọ, ăn không ngấy, dễ gây "thương nhớ".
Không chỉ là món quà vặt dân dã, bánh quả cọ còn là sản phẩm ẩm thực mang giá trị văn hóa, phản ánh sự gắn bó hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Qua từng chiếc bánh là câu chuyện về sự cần cù, khéo léo và nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào vùng cao, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Video: NVCC
