SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng, ngay lập tức được đặt lên bàn cân so kè với Toyota Yaris Cross, giá bán quy đổi chỉ từ khoảng 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý.

SUV cỡ nhỏ giá pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet và Toyota Raize

Geely EX2 2026

Tại Indonesia, Geely EX2 2026 được phân phối với hai phiên bản. Khách hàng có thể lựa chọn các màu Nebula Beige, Comet Grey, Star Silver và Moon White; riêng phiên bản Max được bổ sung thêm hai màu nổi bật Aurora Pink và Stellar Blue, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Điểm khiến EX2 trở thành lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá chính là hệ thống truyền động. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện đặt phía sau cho công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị và đường trường ở mức cơ bản. Geely công bố EX2 có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 11,5 giây.

Geely chỉ trang bị duy nhất một cấu hình pin cho EX2 tại Indonesia nhưng đó lại là lợi thế lớn. Cụ thể, mẫu SUV điện này sử dụng pin dung lượng 40,8 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 395 km theo chuẩn NEDC. Đây là con số đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ, giúp người dùng yên tâm hơn với nhu cầu đi lại hằng ngày. Ngoài ra, EX2 hỗ trợ sạc nhanh DC, chỉ mất khoảng 25 phút để sạc từ 30% lên 80%.

Geely chỉ trang bị duy nhất một cấu hình pin cho EX2 tại Indonesia

Về kích thước, Geely EX2 2026 có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm, gần tương đồng với Kia Sonet và Toyota Raize.

Trang bị an toàn và tiện nghi trên EX2 tại Indonesia cũng là điểm cộng lớn. Phiên bản Max được trang bị ghế lái chỉnh điện, trong khi bản Pro tiêu chuẩn đã có đèn pha LED tự động - điều không phải mẫu xe điện giá rẻ nào cũng sở hữu. Tuy nhiên, số lượng túi khí giữa hai bản có sự khác biệt: bản Pro chỉ có 4 túi khí, trong khi bản Max được trang bị đủ 6 túi khí.

Trang bị an toàn và tiện nghi trên EX2 tại Indonesia cũng là điểm cộng lớn.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Geely EX2 có gói ADAS khá toàn diện với phanh tự động khẩn cấp (AEB) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Dù vậy, bản Pro tại Indonesia thiếu một số tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo mở cửa - những công nghệ chỉ xuất hiện trên bản Max.





Geely trang bị hệ thống đèn nội thất

Khoang nội thất tiếp tục ghi điểm nhờ phong cách thiết kế trẻ trung. Geely trang bị hệ thống đèn nội thất, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình giải trí cỡ lớn 14,6 inch. Phiên bản Max mang đến hai tùy chọn nội thất Dark Grey và Ivory White, trong khi bản Pro chỉ có tông Dark Grey trung tính.

Giá SUV cỡ nhỏ Geely EX2 2026

Geely EX2 2026 được phân phối với hai phiên bản. Bản Pro có giá 233 triệu Rupiah (khoảng 365 triệu đồng), trong khi bản Max cao cấp hơn ở mức 273 triệu Rupiah (tương đương 428 triệu đồng).

Với giá bán dễ tiếp cận, động cơ 116 mã lực, pin 40,8 kWh cùng phạm vi di chuyển gần 400 km, Geely EX2 2026 đang nổi lên như một trong những lựa chọn SUV đô thị chạy điện đáng chú ý tại khu vực Đông Nam Á, đủ sức tạo nên sức ép lên các đối thủ chạy xăng như Kia Sonet và Toyota Raize.

Ở Việt Nam, thương hiệu Geely chính thức ra mắt và mở bán sản phẩm từ cuối tháng 3/2025. Giá xe Geely dao động từ 538 triệu đồng đến 1,199 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tiếp cận với đa dạng tệp khách hàng, gia tăng doanh số cho thương hiệu.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.