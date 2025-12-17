Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ghi nhận của phóng viên, trong nhiều ngày giữa tháng 12, tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, đặc biệt dọc đường Phạm Hùng (đoạn gần nhà máy nước) và đường Phạm Văn Đồng (khu vực Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN), tình trạng xe khách chạy chậm, tạt đầu, dừng đột ngột để đón trả khách diễn ra phổ biến.

Những ngày ghi nhận, phóng viên thấy đa số các xe khách này chạy các tuyến miền núi phía Bắc như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai,...

Dù bến xe Mỹ Đình hoạt động bình thường, nhiều hành khách vẫn lựa chọn đứng chờ ven đường để bắt xe. Theo lý giải của một hành khách quê Phú Thọ cho hay, việc đứng dọc đường “tiện hơn, đỡ phải vào bến, không mất thời gian chờ đợi”.

Lợi dụng tâm lý này, không ít xe khách cố tình “bỏ bến”, chạy rề rề như “rùa bò”, bật xi-nhan tấp sát lề đường, thậm chí dừng ngay làn xe cơ giới để đón trả khách.

Việc xe khách dừng đón trả khách không đúng nơi quy định khiến giao thông trên các tuyến đường vốn đã đông đúc càng thêm hỗn loạn. Nhiều thời điểm, các phương tiện phía sau phải phanh gấp, lạng lái tránh xe khách, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Dưới đây là loạt ảnh do phóng viên ghi nhận trong ngày 17/12:

Tại khu vực cửa ra bến xe Mỹ Đình, xe khách mới xuất bến đã tấp vào lề đường dừng đỗ, cản trở giao thông. Ở đường này, có cắm biển cấm dừng đỗ xe nhưng dường như không có hiệu quả.

Xe khách dừng ngay cổng ra cửa bến, vỉa hè đường cũng bị chiếm dụng làm nơi bán nước.

Tại đường Phạm Hùng cách bến xe Mỹ Đình không xa, một số xe ô tô dừng ngay lòng đường chờ đón khách.

Một xe khách khác dừng đột ngột cạnh khu vực nhà máy nước trên đường Phạm Hùng, trả khách và hàng gây cản trở giao thông.

Nhiều xe nối đuôi nhau chạy “rùa bò” để bắt khách dọc tuyến Phạm Hùng

Tại khu vực Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), tình trạng dừng đón, trả khách diễn ra tấp nập.

Trong đó, có cả xe khách chạy từ Nghệ An ra.

Có thời điểm, xe máy, ô tô phía sau phải phanh gấp khi xe khách dừng đón khách trái phép.

Không chỉ có hành khách, các nhà xe cũng dừng để trả hàng để trong cốp.

Hình ảnh mất an toàn giao thông diễn ra phổ biến tại cổng Trường Đại học Ngoại ngữ.

Video bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng: