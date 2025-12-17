Mới nhất
Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Thứ tư, 19:07 17/12/2025 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe khách chạy “rùa bò”, dừng đón trả khách tràn lan dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, khu vực bến xe Mỹ Đình. Việc “né” bến, đón khách dọc đường không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người đi đường.

Ghi nhận của phóng viên, trong nhiều ngày giữa tháng 12, tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, đặc biệt dọc đường Phạm Hùng (đoạn gần nhà máy nước) và đường Phạm Văn Đồng (khu vực Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN), tình trạng xe khách chạy chậm, tạt đầu, dừng đột ngột để đón trả khách diễn ra phổ biến.

Những ngày ghi nhận, phóng viên thấy đa số các xe khách này chạy các tuyến miền núi phía Bắc như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai,...

Dù bến xe Mỹ Đình hoạt động bình thường, nhiều hành khách vẫn lựa chọn đứng chờ ven đường để bắt xe. Theo lý giải của một hành khách quê Phú Thọ cho hay, việc đứng dọc đường “tiện hơn, đỡ phải vào bến, không mất thời gian chờ đợi”.

Lợi dụng tâm lý này, không ít xe khách cố tình “bỏ bến”, chạy rề rề như “rùa bò”, bật xi-nhan tấp sát lề đường, thậm chí dừng ngay làn xe cơ giới để đón trả khách.

Việc xe khách dừng đón trả khách không đúng nơi quy định khiến giao thông trên các tuyến đường vốn đã đông đúc càng thêm hỗn loạn. Nhiều thời điểm, các phương tiện phía sau phải phanh gấp, lạng lái tránh xe khách, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Dưới đây là loạt ảnh do phóng viên ghi nhận trong ngày 17/12:

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Tại khu vực cửa ra bến xe Mỹ Đình, xe khách mới xuất bến đã tấp vào lề đường dừng đỗ, cản trở giao thông. Ở đường này, có cắm biển cấm dừng đỗ xe nhưng dường như không có hiệu quả.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 2.

Xe khách dừng ngay cổng ra cửa bến, vỉa hè đường cũng bị chiếm dụng làm nơi bán nước.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 3.

Tại đường Phạm Hùng cách bến xe Mỹ Đình không xa, một số xe ô tô dừng ngay lòng đường chờ đón khách.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 4.

Một xe khách khác dừng đột ngột cạnh khu vực nhà máy nước trên đường Phạm Hùng, trả khách và hàng gây cản trở giao thông.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 5.
Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 6.

Nhiều xe nối đuôi nhau chạy “rùa bò” để bắt khách dọc tuyến Phạm Hùng

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 7.

Tại khu vực Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), tình trạng dừng đón, trả khách diễn ra tấp nập.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 8.

Trong đó, có cả xe khách chạy từ Nghệ An ra.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 9.

Có thời điểm, xe máy, ô tô phía sau phải phanh gấp khi xe khách dừng đón khách trái phép.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 10.

Không chỉ có hành khách, các nhà xe cũng dừng để trả hàng để trong cốp.

Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 11.
Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 12.
Xe khách “ rùa bò ” vây bến xe Mỹ Đình gây mất an toàn giao thông - Ảnh 13.

Hình ảnh mất an toàn giao thông diễn ra phổ biến tại cổng Trường Đại học Ngoại ngữ.

Video bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng:

Tags:

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

