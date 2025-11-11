Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Xe máy điện đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS

Numeros N-First

Numeros Motors bất ngờ tạo tiếng vang lớn tại thị trường Ấn Độ khi ra mắt mẫu xe điện Numeros N-First là một sản phẩm giá rẻ nhưng sở hữu trang bị và công nghệ đáng kinh ngạc trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Numeros Motors có trụ sở tại Bengaluru (Ấn Độ) và nổi tiếng với những thiết kế xe điện mang đậm tính thực dụng. N-First là mẫu xe thứ hai mà hãng tung ra thị trường, với triết lý "kết hợp cảm giác lái mô tô và sự tiện lợi của xe tay ga đô thị".

Xe có ba phiên bản: Max (tiêu chuẩn); i-Max (tầm trung); i-Max+ (cao cấp). Cả ba phiên bản đều có hai tùy chọn màu sắc: Đỏ Giao Thông và Trắng Tinh Khiết, phù hợp thị hiếu người trẻ tại châu Á.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Numeros N-First chính là khả năng vận hành. Xe được trang bị động cơ PMSM đặt giữa (mid-drive motor) truyền động tới bánh sau thông qua xích tải mang tới phản hồi ga nhanh và cảm giác lái tương tự mô tô cỡ nhỏ.

Phiên bản Max và i-Max dùng pin 2,5 kWh, di chuyển được 91 km/lần sạc. Phiên bản i-Max+ dùng pin 3,0 kWh, quãng đường 109 km/lần sạc.

Numeros N-First không đi theo lối thiết kế nhỏ gọn quen thuộc của xe điện đô thị

Thời gian sạc đầy pin dao động từ 5–8 giờ tùy dung lượng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Numeros cho biết toàn bộ hệ thống pin đạt tiêu chuẩn an toàn IP67, có khả năng chống nước và bụi, đồng thời hỗ trợ tự ngắt khi sạc đầy.

Đặc biệt, xe có thể nhận các bản cập nhật phần mềm OTA giúp tối ưu hiệu suất động cơ và quản lý pin thông minh là tính năng thường chỉ thấy trên xe điện cao cấp.

Numeros N-First không đi theo lối thiết kế nhỏ gọn quen thuộc của xe điện đô thị, mà hướng tới ngoại hình thể thao pha mô tô. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch, kích thước lớn hiếm thấy trong phân khúc xe điện giá rẻ giúp mang lại tư thế lái cao ráo, tầm nhìn tốt và trải nghiệm ổn định khi chạy tốc độ cao.

Khoảng sáng gầm 159 mm cho phép N-First dễ dàng vượt ổ gà, leo vỉa hoặc di chuyển qua các con đường ngập nước, rất phù hợp với điều kiện hạ tầng tại châu Á. Ngoài ra, xe có hệ thống phanh đĩa trước – phanh tang trống sau, kết hợp giảm xóc thủy lực kép cho cảm giác lái êm ái trên nhiều loại mặt đường.

Dù có giá chưa tới 20 triệu đồng nhưng Numeros N-First vẫn được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại thường chỉ xuất hiện trên xe điện cao cấp: Khóa thông minh (smart key) tích hợp chức năng tắt/mở từ xa; Cảnh báo chống trộm và định vị GPS real-time giúp người dùng dễ dàng theo dõi xe qua ứng dụng; Geo-fencing: tự động cảnh báo khi xe rời khỏi khu vực được thiết lập; Chế độ lùi điện tử, hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng trong không gian hẹp.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tính năng phân tích hành trình và ghi nhật ký đi lại qua hệ thống điện toán đám mây; Giá đỡ điện thoại tích hợp sạc USB tiện lợi cho người dùng di động. Nhờ các tính năng này, N-First không chỉ là một phương tiện di chuyển đơn thuần mà còn là xe điện "thông minh" thực thụ, hướng tới nhóm người trẻ yêu công nghệ.

Giá xe máy điện Numeros N-First

Mẫu xe điện này có giá khởi điểm chỉ 64.999 rupee (tương đương 19,2 triệu VNĐ) – mức giá ưu đãi chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Với mức giá chỉ 19 triệu đồng và khả năng đi 109 km/lần sạc, cùng công nghệ kết nối OTA và định vị GPS, Numeros N-First hoàn toàn có thể trở thành "kẻ thách thức" mới của các thương hiệu xe điện trong nước nếu được mở bán tại Việt Nam trong tương lai.

Với mức giá khởi điểm chỉ 19 triệu VNĐ, thiết kế thể thao, pin 3 kWh đi 109 km/lần sạc và tính năng thông minh vượt tầm, Numeros N-First đang trở thành hiện tượng của thị trường xe điện giá rẻ 2025 mở ra một kỷ nguyên mới nơi xe điện không chỉ xanh mà còn thú vị, tiện dụng và thông minh.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.