Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe máy điện của Honda ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền

Honda Q1

Không chạy theo kiểu dáng hầm hố như nhiều mẫu xe điện hiện nay, Honda Q1 gây ấn tượng với thiết kế tối giản và hiện đại mang đậm triết lý tinh tế của thương hiệu Honda Nhật Bản.

Khung xe được làm từ hợp kim cao cấp sơn tĩnh điện 6 lớp, chống gỉ sét và giữ màu bền bỉ theo thời gian. Với kết cấu chắc chắn, xe có thể chịu tải trọng lên tới 200 kg, phù hợp cho cả hai người di chuyển cùng lúc.

Q1 được phân phối với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như đen, đỏ, trắng, vàng, xanh… với cả hai kiểu sơn bóng và sơn nhám. Công nghệ phun sơn tĩnh điện 6 lớp giúp màu xe luôn tươi, bóng và khó phai là điều hiếm thấy ở các dòng xe điện cùng tầm giá.

Trọng lượng 94 kg

Trọng lượng 94 kg giúp xe vận hành ổn định, không bị chao đảo khi chạy nhanh hoặc chở nặng, tạo cảm giác "chắc tay" hơn so với nhiều mẫu xe điện chỉ nặng 70–80 kg trên thị trường.

Honda Q1 được trang bị đèn pha tròn cổ điển, sử dụng bóng Xenon cao cấp là loại đèn cho khả năng chiếu sáng vượt trội, ánh sáng trắng mạnh hơn Halogen và bền bỉ hơn LED.

Cụm đèn pha có thấu kính dạng lồi trong suốt, vừa bảo vệ bóng đèn, vừa mở rộng góc chiếu sáng khi di chuyển trong đêm hoặc thời tiết xấu. Hệ thống pha/cos hai chế độ giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh khi đi qua khu vực tối hoặc đường cao tốc.

Cặp xi-nhan tròn tách biệt

Cặp xi-nhan tròn tách biệt ở hai bên mặt nạ sử dụng bóng LED tiết kiệm điện, đảm bảo khả năng cảnh báo rõ ràng mà vẫn thẩm mỹ. Phía sau, đèn hậu tròn cổ điển kết hợp xi-nhan LED mang lại tổng thể hài hòa, tạo điểm nhấn retro hiếm thấy ở dòng xe điện giá rẻ. Tất cả đèn được điều khiển bằng cụm công tắc trên tay lái, bố trí khoa học, dễ thao tác ngay cả với người mới làm quen xe điện.

Phần tay lái được chế tác từ thép không gỉ sơn bạc, cứng cáp nhưng nhẹ. Hai bên tay cầm tích hợp cụm công tắc điều khiển đầy đủ: Bên trái thiết kế pha/cos, xi-nhan, còi. Bên phải thiết kế bật/tắt đèn, điều chỉnh chế độ chạy nhanh/chậm.

Ở trung tâm, xe sở hữu màn hình điện tử mini hiển thị các thông số cơ bản như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin, giúp người lái dễ theo dõi tình trạng xe.

Nhờ góc lái rộng và tay lái cao vừa tầm, Honda Q1 phù hợp với nhiều vóc dáng người Việt, đặc biệt là phái nữ và học sinh – sinh viên.

Sàn để chân trên Q1 được thiết kế phẳng, rộng rãi, có gờ chống trượt, rất tiện lợi cho người mang giày cao gót hoặc guốc. Không gian này cũng đủ để đặt balo, túi xách hoặc vật dụng cá nhân khi di chuyển trong nội đô.

Cốp xe được bố trí gọn gàng phía dưới yên, có thể chứa vừa mũ bảo hiểm nửa đầu, ví, điện thoại hoặc bộ sạc. Dù dung tích không quá lớn nhưng vẫn đủ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Honda Q1 được trang bị động cơ điện 1200W đặt tại bánh sau, giúp xe tăng tốc nhanh, ít hao điện và vận hành ổn định. So với nhiều mẫu xe điện không cần bằng lái chỉ sử dụng động cơ 800W, Q1 vượt trội hơn hẳn về khả năng kéo tải và leo dốc. Xe có thể vận hành tốc độ tối đa 50 km/h, phù hợp cho đường phố đô thị.

Đặc biệt, động cơ đạt chuẩn chống nước IPX7, có thể vận hành an toàn ngay cả khi trời mưa hoặc qua đoạn ngập nhẹ là điều ít dòng xe điện giá rẻ nào đảm bảo được. Với một lần sạc đầy, Honda Q1 có thể di chuyển 80 km, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong thành phố.

Ở bánh trước, Honda Q1 được trang bị phanh đĩa lớn kết hợp vành đúc hợp kim nhôm giúp phanh nhanh, dừng xe an toàn ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Bánh xe sử dụng lốp không săm kích thước 80/100-10, có độ bám đường cao, chống trượt và vẫn có thể chạy thêm quãng ngắn ngay cả khi dính đinh.

Hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước và lò xo trụ kép phía sau giúp xe êm ái, ổn định trên mặt đường gồ ghề, giảm thiểu rung lắc khi chở nặng hoặc qua gờ giảm tốc.

Nhờ trang bị này, Q1 trở thành mẫu xe điện "êm" nhất tầm giá dưới 15 triệu đồng.

Với thiết kế gọn gàng, động cơ 1200W mạnh mẽ, pin bền, khả năng chống nước IPX7 và chính sách nhập khẩu chính hãng từ Honda Nhật Bản, Q1 hứa hẹn sẽ là "ngôi sao mới" của thị trường xe điện phổ thông 2025, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ cần một phương tiện xanh, an toàn, tiết kiệm và phong cách.

Giá xe máy điện Honda Q1

Yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất cho Honda Q1 chính là mức giá chỉ khoảng 13,8 triệu đồng. Với chi phí này, người tiêu dùng Việt có thể sở hữu một mẫu xe điện nhập khẩu từ Nhật, hội tụ đủ các yếu tố: thiết kế bền bỉ, động cơ mạnh mẽ, quãng đường di chuyển xa và các trang bị an toàn đáng tin cậy.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng được ưa chuộng, Honda Q1 có đủ tiềm năng để trở thành lựa chọn hàng đầu cho phân khúc người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.