Xe máy điện sang xịn đi 200km/lần sạc, chế độ siêu tốc 15 phút đi cả ngày, giá rẻ 29,9 triệu đồng

Xe máy điện sang xịn đi 200km/lần sạc, chế độ siêu tốc 15 phút đi cả ngày

Xe máy điện Dat Bike Era

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, trong nhóm xe máy điện dành cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, Dat Bike Era là cái tên đáng chú ý khi tập trung mạnh vào tính thực dụng. Mẫu xe sở hữu cốp dung tích tới 50 lít, động cơ công suất 5 kW và bộ pin dung lượng 4,3 kWh cho quãng đường công bố 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Một trong những công nghệ được Dat Bike nhấn mạnh trên dòng Era là hệ thống sạc tích hợp do hãng tự phát triển.

Thông thường, xe máy điện sử dụng một bộ sạc riêng kết nối giữa ổ điện và pin. Với Era, Dat Bike tích hợp bộ điều khiển mô-tơ, bộ sạc, hệ thống tái tạo năng lượng, động cơ điện và càng sau thành một cụm thống nhất.

Theo nhà sản xuất, nhiều thành phần như bán dẫn công suất, mạch đo, logic điều khiển và hệ thống tản nhiệt được sử dụng chung. Cách bố trí này giúp loại bỏ bộ sạc rời và không cần quạt tản nhiệt riêng, đồng thời giúp quá trình nạp điện gọn gàng hơn.

Ở chế độ Boost, công suất sạc có thể đạt tới 2.700W trong 15 phút đầu, lượng điện nạp thêm tương đương quãng đường khoảng 30 km theo công bố. Dat Bike cho biết người dùng cũng không cần chờ xe nguội sau hành trình dài mới có thể kích hoạt chế độ này.

Chế độ Fast sử dụng công suất khoảng 1.800W, cho thời gian sạc đầy khoảng 2 giờ. Đây là thông số đáng chú ý trong nhóm xe máy điện phổ thông, nơi thời gian nạp đầy pin thường kéo dài nhiều giờ.

Việc tích hợp bộ sạc cũng giúp người dùng chỉ cần tìm một ổ điện dân dụng phù hợp thay vì phải mang theo bộ sạc cồng kềnh bên ngoài.

Xe máy điện được trang bị pin 4,3 kWh, đi tới 200 km/lần sạc





Dat Bike Era sử dụng thế hệ Dat Battery thứ sáu, được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các dòng Weaver, Quantum và Quantum S trước đây.

Bộ pin có dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện công bố của hãng.

Nếu sử dụng xe khoảng 20-30 km mỗi ngày, phạm vi này về lý thuyết đủ đáp ứng nhiều ngày đi lại trước khi cần nạp điện. Tuy nhiên, quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, điều kiện giao thông, địa hình và cách sử dụng của người lái.

Dat Bike cho biết pin được kiểm định theo tiêu chuẩn an toàn UN R136

Dat Bike cho biết pin được kiểm định theo tiêu chuẩn an toàn UN R136. Đây là tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống truyền động điện và pin sử dụng trên phương tiện điện.

Một trong những điểm được hãng nhấn mạnh là triết lý không phụ thuộc quá nhiều vào hệ sinh thái sạc bên ngoài. Thay vì tập trung phát triển mạng lưới đổi pin hoặc trạm sạc riêng, Dat Bike ưu tiên tăng quãng đường, rút ngắn thời gian sạc và giúp xe có thể kết nối với ổ điện dân dụng.

Cách tiếp cận này hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng xe điện như một phương tiện chính thay cho xe xăng mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng.

Không chỉ pin và sạc, tính thực dụng của Dat Bike Era còn thể hiện ở cốp xe dung tích tới 50 lít.

Đây là con số khá lớn trong nhóm xe hai bánh, phù hợp với nhu cầu mang theo mũ bảo hiểm, áo mưa, túi xách, laptop hoặc nhiều vật dụng cá nhân. Với nhóm khách hàng gia đình, khả năng chứa đồ cũng là lợi thế đáng kể khi sử dụng xe để đi chợ, đưa đón con hoặc di chuyển hàng ngày.

Era E1 và Era E2 cùng chia sẻ nền tảng thiết kế và hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ dạng side motor có công suất 5 kW, được Dat Bike cho biết phát triển cùng đối tác Nhật Bản.

Ngoài khả năng vận hành, xe còn sở hữu nhiều công nghệ từng xuất hiện trên dòng Quantum S như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, hỗ trợ dắt xe, chống trộm, tự động khóa/mở và tìm xe trong bãi.

Người dùng cũng có thể kết nối xe với điện thoại thông qua ứng dụng để theo dõi và sử dụng một số tính năng thông minh.

Giá xe máy điện Era

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, dòng Era được phân phối với hai phiên bản chính. Trong đó, Era E2 có giá 29,9 triệu đồng, còn Era E1 được niêm yết 32,9 triệu đồng.

Era E1 có thêm một số trang bị như hệ thống phanh CBS, đèn định vị ban ngày, cổng sạc USB, nhiều tùy chọn màu sắc và đầy đủ ba chế độ sạc.

Với mức giá dưới 30 triệu đồng, Dat Bike Era E2 mở rộng khả năng tiếp cận của thương hiệu tới nhóm khách hàng phổ thông hơn. Lợi thế chính nằm ở phạm vi hoạt động 200 km, cốp 50 lít và giải pháp sạc tích hợp giúp giảm phụ thuộc vào hạ tầng chuyên dụng.

Nếu những thông số công bố được duy trì tốt trong điều kiện sử dụng thực tế, Era E2 có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn một mẫu xe máy điện gia đình có khả năng thay thế xe xăng cho phần lớn nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



