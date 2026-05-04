Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa

Sau thời điểm sáp nhập, phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hiện nay, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) trên địa bàn phường Yên Nghĩa được đăng tải không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Chẳng hạn, căn nhà phố thương mại, thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 tại dự án Sol Lake Villa, Phường Yên Nghĩa từng được rao bán với giá 23,3 tỷ đồng, tương đương 310,67 triệu đồng/m2.

Tại tòa chung cư Xuân Mai Complex, đường Tố Hữu, phường Yên Nghĩa, căn shophouse chân đế, rộng 141m2 từng được rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 88,65 triệu đồng/m2.

Trong khi các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng có nguồn cung nhà phố thương mại tương đối dồi dào, giá bán tăng cao, thậm chí có nhiều dự án có giá bán lên tới 600 triệu đồng/m2 thì khu vực phường Yên Nghĩa hiện nay, lượng nhà phố thương mại rao bán khá hiếm hoi, giá dù đã thiết lập mặt bằng mới, nhưng vẫn duy trì ở vùng 300 triệu đồng/m2 đối với loại hình nhà phố thương mại liền kề và 70-90 triệu đồng/m2 đối với loại hình shophouse chân đế.

