Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa
GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Sau thời điểm sáp nhập, phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Hiện nay, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) trên địa bàn phường Yên Nghĩa được đăng tải không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.
Chẳng hạn, căn nhà phố thương mại, thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 tại dự án Sol Lake Villa, Phường Yên Nghĩa từng được rao bán với giá 23,3 tỷ đồng, tương đương 310,67 triệu đồng/m2.
Tại tòa chung cư Xuân Mai Complex, đường Tố Hữu, phường Yên Nghĩa, căn shophouse chân đế, rộng 141m2 từng được rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 88,65 triệu đồng/m2.
Trong khi các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng có nguồn cung nhà phố thương mại tương đối dồi dào, giá bán tăng cao, thậm chí có nhiều dự án có giá bán lên tới 600 triệu đồng/m2 thì khu vực phường Yên Nghĩa hiện nay, lượng nhà phố thương mại rao bán khá hiếm hoi, giá dù đã thiết lập mặt bằng mới, nhưng vẫn duy trì ở vùng 300 triệu đồng/m2 đối với loại hình nhà phố thương mại liền kề và 70-90 triệu đồng/m2 đối với loại hình shophouse chân đế.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 10 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mớiGiá cả thị trường - 26 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.
Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 51 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.
SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàuGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.
Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi vô cùng lớn, đả bại Kia Morning về giá.
Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SCR125 đang tạo nên cơn sốt tại phân khúc xe tay ga nhờ mức giá cực kỳ rẻ cùng khối động cơ bền bỉ, sản phẩm này chính là giải pháp di chuyển tuyệt vời và gợi nhớ về huyền thoại SCR 110 vang danh một thời.
Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, nhà phố thương mại (shophouse) tại khu vực phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2..
Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm.
Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, giá 16,5 triệu đồng, đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.