Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mới

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ, thị trường "nín thở" chờ diễn biến mới

Tỷ giá USD sáng 4/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD giữ nguyên ở mức 25.113 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 98,21 điểm, giảm nhẹ so với cuối tuần trước.

Diễn biến này cho thấy đồng USD vẫn chưa thể lấy lại đà tăng rõ rệt khi thị trường toàn cầu đang chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và dòng tiền đầu tư.

Fed giữ lãi suất, USD chưa có động lực bứt phá

Tuần qua, đồng USD có thời điểm phục hồi khi chỉ số DXY tăng lên sát mốc 99 điểm, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt và kết tuần trong trạng thái giảm nhẹ.

Tại cuộc họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% – 3,75%. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nội bộ Fed xuất hiện sự chia rẽ rõ rệt trong quan điểm điều hành – tín hiệu cho thấy chính sách tiền tệ trong thời gian tới có thể biến động khó lường.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, đặc biệt do giá năng lượng tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Điều này khiến Fed buộc phải cân nhắc thận trọng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng duy trì lập trường thận trọng, góp phần thu hẹp chênh lệch lãi suất với Mỹ – yếu tố đang tạo áp lực lên đồng USD.

Dự báo USD sẽ còn chịu sức ép, nhưng dễ đảo chiều

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, đồng USD vẫn có thể chịu áp lực giảm do: Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư; Chênh lệch lãi suất thu hẹp; Diễn biến địa chính trị chưa rõ ràng

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn khả năng đảo chiều nhanh. Nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt liên quan đến các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz, nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn có thể tăng mạnh, qua đó hỗ trợ USD.

Ngược lại, nếu tình hình hạ nhiệt, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, khiến đồng bạc xanh suy yếu.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước ổn định

Trong nước, tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện niêm yết ở mức:

Mua vào: 23.908 đồng/USD, Bán ra: 26.318 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại: Vietcombank: 26.108 – 26.368 đồng/USD; VietinBank: 25.975 – 26.368 đồng/USD; BIDV: 26.148 – 26.368 đồng/USD

Các ngoại tệ khác biến động nhẹ: EUR tại Vietcombank: 30.026 – 31.633 đồng; Yên Nhật: dao động quanh 159 – 169 đồng.

Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, bám sát xu hướng quốc tế nhưng chưa xuất hiện biến động lớn.

Xu hướng USD nhà đầu tư nên theo dõi sát sao

Trong bối cảnh hiện tại, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát: Chính sách tiền tệ của Fed; Diễn biến giá năng lượng; Tình hình địa chính trị toàn cầu.

Đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.