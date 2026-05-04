Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 4/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 4/5 có xu hướng tăng nhẹ, giá bán mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 78,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,960 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán của 2 ngày trước đều niêm yết ở vùng 78,479 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ, giá bán sáng nay tăng khoảng 300.000 đồng/kg so với giá bán 2 ngày trước, cụ thể giá niêm yết ở vùng 78,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,951 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc có động thái tăng mạnh sau nhiều ngày dài không có sự điều chỉnh về giá, trong khi nhiều ngày liên tiếp giá bán niêm yết bảng giá của ngày 29/4, ở vùng 75,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng bán ra, thì hôm nay ngày 4/5 giá bán mở phiên đã điều chỉnh về vùng 78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái tăng giá cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,967 triệu đồng/kg và 14,835 triệu đồng/5 lượng, trong khi giá bán ngày hôm qua đang niêm yết ở vùng 2,953 triệu đồng/kg và 14,765 triệu đồng/lượng.

Giá bạc quốc tế

Tại thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục có xu hướng chững lại, giá bán vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce, ngang giá bán 2 ngày trước đó, trong khi giá bán ngày (2/5) chỉ quanh vùng 74 USD/ounce.

Dù có sự điều chỉnh giảm, nhưng biên độ giảm không quá sâu, cùng một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.