Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thị

Xe máy điện Yadea Odora S - 18,48 triệu đồng

Yadea Odora S

Một mẫu xe máy điện phổ thông khác cũng đáng cân nhắc trong tầm giá loanh quanh 20 triệu đồng là Yadea Odora S.

Tại Việt Nam, Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,48 triệu đồng.

Đánh giá xe máy điện Yadea Odora S

So với VinFast Evo, mẫu xe thương hiệu Hồng Kông khác biệt với phong cách thiết kế phảng phất kiểu Ý, gợi nhớ đến những dòng xe máy xăng Piaggio Vespa. Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 Watt. Xe có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/giờ, cùng quãng đường chạy cao nhất mỗi lần sạc ở mức 80 km. Thông số này phù hợp với nhóm khách hàng học sinh, chưa cần bằng lái.

Xe máy điện Pega Aura S+ - 16,5 triệu đồng

Pega Aura S+ cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc xe máy điện phổ thông giá dưới 20 triệu đồng

Nổi bật nhất phải kể đến Pega Aura S+ (giá niêm yết 16,5 triệu đồng). Mẫu xe chủ lực của hãng ở nhóm xe máy điện phổ thông tầm tiền dưới 20 triệu đồng.

Đánh giá xe máy điện Pega Aura S+

Tương tự nhiều sản phẩm cùng tầm giá, Pega Aura S+ có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe trang bị hệ thống đèn LED, chìa khóa thông minh, đồng hồ điện tử cùng công nghệ chống nước.

Tương tự VinFast, Pega cũng là thương hiệu xe điện "nội địa" của Việt Nam. Tuy nhiên, thương hiệu này trước nay được biết đến nhiều chủ yếu từ những mẫu xe đạp điện. Ở mảng xe máy, Pega không có quá nhiều sản phẩm. Mặc dù vậy, hãng này cũng có một vài mẫu xe tương đối hút khách.

Ở khả năng vận hành, Pega Aura S+ sử dụng động cơ điện công suất 1.200W, di chuyển ở dải tốc độ tối đa từ 45 - 50 km/giờ. Quãng đường cao nhất cho mỗi lần sạc đầy pin khoảng 100 km.

Xe máy điện Yadea Vigor - 15,99 triệu đồng

Ở tầm giá 15,99 triệu đồng, Yadea Vigor được thiết kế nhỏ gọn, yên chỉ 740 mm, dễ điều khiển ngay cả với học sinh.

Đánh giá xe máy điện Yadea Vigor

Động cơ GTR 1.500W cho tốc độ 46 km/h, pin Graphene đạt quãng đường 70 km/lần sạc. Xe đạt chuẩn chống nước IPX7, đi mưa an toàn. Ngoài ra, Vigor cũng có LED toàn bộ, đồng hồ kỹ thuật số, smartkey, phanh đĩa trước – tang trống sau.