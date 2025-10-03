Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá xe máy Honda giảm nhờ ưu đãi lớn

Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.

Mẫu xe tay ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.

Bảng giá xe máy Honda khuyến mại

Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10

Trong tháng 10/2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.

Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.

Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.

Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.

Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 3, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:

Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.

Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.

Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.

Bảng giá xe máy Honda

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2025 Giá xe Honda Vision 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Vision 2025 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) 31.310.182 33.500.000 Vision 2025 bản Cao cấp có Smartkey 32.979.273 35.000.000 Vision 2025 bản Đặc biệt có Smartkey 34.353.818 37.000.000 Vision 2025 bản Thể thao có Smartkey 36.612.000 40.000.000 Vision 2025 Retro bản Cổ điển có Smartkey 36.612.000 40.000.000 Giá xe Honda Air Blade 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn 42.012.000 46.500.000 Air Blade 125 bản Cao cấp 42.502.909 47.000.000 Air Blade 125 bản Đặc biệt 43.190.182 48.500.000 Air Blade 125 bản Thể thao 43.681.091 49.000.000 Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn 56.690.000 61.500.000 Air Blade 160 ABS bản Cao cấp 57.190.000 62.000.000 Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt 57.890.000 65.500.000 Air Blade 160 ABS bản Thể thao 58.390.000 66.000.000 Giá xe Honda Vario 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn 51.990.000 53.000.000 Vario 160 CBS bản Cao Cấp 52.490.000 53.500.000 Vario 160 ABS bản Đặc biệt 55.990.000 58.500.000 Vario 160 ABS bản Thể thao 56.490.000 59.000.000 Vario 125 2025 bản Đặc biệt 40.735.637 46.000.000 Vario 125 2025 bản Thể Thao 41.226.545 46.500.000 Giá xe Honda Lead 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Lead 125 bản Tiêu chuẩn 39.557.455 47.400.000 Lead 125 bản Cao cấp 41.717.455 49.400.000 Lead 125 bản Đặc biệt ABS 45.644.727 52.200.000 Giá xe Honda SH Mode 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS 57.132.000 58.800.000 SH Mode bản Cao cấp ABS 62.139.273 67.800.000 SH Mode bản Đặc biệt ABS 63.317.455 73.500.000 SH Mode bản Thể thao ABS 63.808.363 74.500.000 Giá xe Honda SH 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh SH 125i phanh CBS 73.921.091 81.500.000 SH 125i phanh ABS 81.775.637 87.500.000 SH 125i ABS bản Đặc biệt 82.953.818 88.500.000 SH 125i ABS bản Thể thao 83.444.727 90.500.000 SH 160i phanh CBS 92.490.000 99.000.000 SH 160i phanh ABS 100.490.000 109.000.000 SH 160i ABS bản Đặc biệt 101.490.000 110.000.000 SH 160i ABS bản Thể thao 102.190.000 113.000.000 Giá xe Honda SH350i 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh SH350i phiên bản Cao cấp 151.190.000 138.500.000 SH350i phiên bản Đặc biệt 152.190.000 139.500.000 SH350i phiên bản Thể thao 152.690.000 140.500.000 Giá xe Honda ADV350 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh ADV350 165.990.000 178.000.000 Bảng giá xe số Honda tháng 10/2025 Giá xe Honda Wave 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Wave Alpha bản Tiêu chuẩn 17.859.273 22.500.000 Wave Alpha bản Đặc biệt 18.448.363 23.000.000 Wave Alpha Cổ điển 2025 18.939.273 23.500.000 Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa 22.032.000 25.500.000 Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa 23.602.909 26.500.000 Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc 25.566.545 28.500.000 Giá xe Honda Blade 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Blade 110 bản Tiêu chuẩn 18.900.000 22.000.000 Blade 110 bản Đặc biệt 20.470.000 23.000.000 Blade 110 bản Thể thao 21.943.636 24.500.000 Giá xe Honda Future 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa 30.524.727 36.000.000 Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc 31.702.909 38.000.000 Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc 32.193.818 38.500.000 Giá xe Honda Super Cub C125 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn 86.292.000 92.500.000 Super Cub C125 Fi Đặc biệt 87.273.818 93.500.000 Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2025 Giá xe Winner R 2026 Giá đề xuất Giá lăn bánh Winner R bản Tiêu chuẩn CBS 46.160.000 49.000.000 Winner R ABS bản Đặc biệt 50.060.000 53.000.000 Winner R ABS bản Thể thao 50.560.000 53.500.000 Giá xe Honda CBR150R 2025 Giá đề xuất Giá lăn bánh CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) 72.290.000 77.400.000 CBR150R bản Thể thao (Đen) 73.790.000 78.800.000 CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) 73.290.000 78.300.000 Bảng giá xe mô tô Honda tháng 10/2025 Giá xe Honda Rebel 500 Giá đề xuất Giá lăn bánh Rebel 500 181.300.000 182.500.000 Giá xe Honda CB350 H'ness Giá đề xuất Giá lăn bánh CB350 H'ness 129.990.000 136.500.000 Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025 Giá xe Honda ICON e: Giá đề xuất Giá lăn bánh ICON e: bản cao cấp 26.400.000 29.700.000 ICON e: bản đặc biệt 26.600.000 30.200.000 ICON e: bản thể thao 26.800.000 30.700.000

Đánh giá xe máy Honda

Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.

Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.