Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Thứ sáu, 13:35 03/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2025 giảm cực mạnh còn đang kèm khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế thể thao như Honda Air Blade, trang bị xịn xò với phanh ABS tiên tiến, giá bán cực rẻ.

Giá xe máy Honda giảm nhờ ưu đãi lớn

Giá xe máy Honda tháng 10 / 2025 giảm sốc và khuyến mại hấp dẫn chưa từng có - Ảnh 2.

Honda Vision có tới 3 lựa chọn ưu đãi.


Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.

Mẫu xe tay ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Giá xe máy Honda tháng 10 / 2025 giảm sốc và khuyến mại hấp dẫn chưa từng có - Ảnh 3.

Honda SH Mode 125 lần đầu được ưu đãi mạnh.


Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.

Bảng giá xe máy Honda khuyến mại

Giá xe máy Honda tháng 10 / 2025 giảm sốc và khuyến mại hấp dẫn chưa từng có - Ảnh 4.

Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10

Trong tháng 10/2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.

Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.

Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.

Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.

Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 3, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:

Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.

Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.

Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.

Bảng giá xe máy Honda

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2025
Giá xe Honda Vision 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Vision 2025 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey)31.310.18233.500.000
Vision 2025 bản Cao cấp có Smartkey 32.979.27335.000.000
Vision 2025 bản Đặc biệt có Smartkey34.353.81837.000.000
Vision 2025 bản Thể thao có Smartkey36.612.00040.000.000
Vision 2025 Retro bản Cổ điển có Smartkey36.612.00040.000.000
Giá xe Honda Air Blade 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn 42.012.00046.500.000
Air Blade 125 bản Cao cấp 42.502.90947.000.000
Air Blade 125 bản Đặc biệt43.190.18248.500.000
Air Blade 125 bản Thể thao43.681.09149.000.000
Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn56.690.00061.500.000
Air Blade 160 ABS bản Cao cấp57.190.00062.000.000
Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt 57.890.00065.500.000
Air Blade 160 ABS bản Thể thao58.390.00066.000.000
Giá xe Honda Vario 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn51.990.00053.000.000
Vario 160 CBS bản Cao Cấp52.490.00053.500.000
Vario 160 ABS bản Đặc biệt55.990.00058.500.000
Vario 160 ABS bản Thể thao56.490.00059.000.000
Vario 125 2025 bản Đặc biệt40.735.63746.000.000
Vario 125 2025 bản Thể Thao41.226.54546.500.000
Giá xe Honda Lead 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Lead 125 bản Tiêu chuẩn39.557.45547.400.000
Lead 125 bản Cao cấp41.717.45549.400.000
Lead 125 bản Đặc biệt ABS45.644.72752.200.000
Giá xe Honda SH Mode 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS57.132.00058.800.000
SH Mode bản Cao cấp ABS62.139.27367.800.000
SH Mode bản Đặc biệt ABS 63.317.45573.500.000
SH Mode bản Thể thao ABS 63.808.36374.500.000
Giá xe Honda SH 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
SH 125i phanh CBS73.921.09181.500.000
SH 125i phanh ABS81.775.63787.500.000
SH 125i ABS bản Đặc biệt82.953.81888.500.000
SH 125i ABS bản Thể thao83.444.72790.500.000
SH 160i phanh CBS92.490.00099.000.000
SH 160i phanh ABS100.490.000109.000.000
SH 160i ABS bản Đặc biệt101.490.000110.000.000
SH 160i ABS bản Thể thao102.190.000113.000.000
Giá xe Honda SH350i 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
SH350i phiên bản Cao cấp151.190.000138.500.000
SH350i phiên bản Đặc biệt152.190.000139.500.000
SH350i phiên bản Thể thao152.690.000140.500.000
Giá xe Honda ADV350 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
ADV350 165.990.000178.000.000
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2025
Giá xe Honda Wave 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Wave Alpha bản Tiêu chuẩn17.859.27322.500.000
Wave Alpha bản Đặc biệt18.448.36323.000.000
Wave Alpha Cổ điển 202518.939.27323.500.000
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa22.032.00025.500.000
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa23.602.90926.500.000
Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc25.566.54528.500.000
Giá xe Honda Blade 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Blade 110 bản Tiêu chuẩn18.900.00022.000.000
Blade 110 bản Đặc biệt20.470.00023.000.000
Blade 110 bản Thể thao21.943.63624.500.000
Giá xe Honda Future 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa30.524.72736.000.000
Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc31.702.90938.000.000
Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc 32.193.81838.500.000
Giá xe Honda Super Cub C125 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn86.292.00092.500.000
Super Cub C125 Fi Đặc biệt87.273.81893.500.000
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2025
Giá xe Winner R 2026Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Winner R bản Tiêu chuẩn CBS46.160.00049.000.000
Winner R ABS bản Đặc biệt 50.060.00053.000.000
Winner R ABS bản Thể thao 50.560.00053.500.000
Giá xe Honda CBR150R 2025Giá đề xuấtGiá lăn bánh
CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ)72.290.00077.400.000
CBR150R bản Thể thao (Đen)73.790.00078.800.000
CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám)73.290.00078.300.000
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 10/2025
Giá xe Honda Rebel 500Giá đề xuấtGiá lăn bánh
Rebel 500181.300.000182.500.000
Giá xe Honda CB350 H'nessGiá đề xuấtGiá lăn bánh
CB350 H'ness129.990.000136.500.000
Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025
Giá xe Honda ICON e:Giá đề xuấtGiá lăn bánh
ICON e: bản cao cấp26.400.00029.700.000
ICON e: bản đặc biệt26.600.00030.200.000
ICON e: bản thể thao26.800.00030.700.000

Đánh giá xe máy Honda

Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.

Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.

K.N (th)
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda City lăn bánh giảm sâu sẽ đem lại ưu thế không nhỏ, giúp Honda City tăng sức hấp dẫn trong mắt khách hàng Việt, qua đó cạnh tranh mạnh mẽ với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC giảm, mất mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC giảm, mất mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về 137,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Mazda có thiết kế đẹp lấn át CX-5, xe sở hữu màn hình 5K kích thước 26 inch cực khủng, giá chỉ từ 380 triệu đồng.

Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Sau đó, hồi phục nhẹ.

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế thể thao như Honda Air Blade, trang bị xịn xò với phanh ABS tiên tiến, giá bán cực rẻ.

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 10/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?

Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda SH 2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá cả thị trường

Tòa soạn Quảng cáo
Top