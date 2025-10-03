Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2025 giảm cực mạnh còn đang kèm khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.
Giá xe máy Honda giảm nhờ ưu đãi lớn
Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.
Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.
Mẫu xe tay ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.
Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.
Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.
Bảng giá xe máy Honda khuyến mại
Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10
Trong tháng 10/2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.
Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.
Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.
Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.
Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 3, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:
Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.
Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.
Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.
Bảng giá xe máy Honda
|Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2025
|Giá xe Honda Vision 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Vision 2025 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey)
|31.310.182
|33.500.000
|Vision 2025 bản Cao cấp có Smartkey
|32.979.273
|35.000.000
|Vision 2025 bản Đặc biệt có Smartkey
|34.353.818
|37.000.000
|Vision 2025 bản Thể thao có Smartkey
|36.612.000
|40.000.000
|Vision 2025 Retro bản Cổ điển có Smartkey
|36.612.000
|40.000.000
|Giá xe Honda Air Blade 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn
|42.012.000
|46.500.000
|Air Blade 125 bản Cao cấp
|42.502.909
|47.000.000
|Air Blade 125 bản Đặc biệt
|43.190.182
|48.500.000
|Air Blade 125 bản Thể thao
|43.681.091
|49.000.000
|Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn
|56.690.000
|61.500.000
|Air Blade 160 ABS bản Cao cấp
|57.190.000
|62.000.000
|Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt
|57.890.000
|65.500.000
|Air Blade 160 ABS bản Thể thao
|58.390.000
|66.000.000
|Giá xe Honda Vario 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn
|51.990.000
|53.000.000
|Vario 160 CBS bản Cao Cấp
|52.490.000
|53.500.000
|Vario 160 ABS bản Đặc biệt
|55.990.000
|58.500.000
|Vario 160 ABS bản Thể thao
|56.490.000
|59.000.000
|Vario 125 2025 bản Đặc biệt
|40.735.637
|46.000.000
|Vario 125 2025 bản Thể Thao
|41.226.545
|46.500.000
|Giá xe Honda Lead 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Lead 125 bản Tiêu chuẩn
|39.557.455
|47.400.000
|Lead 125 bản Cao cấp
|41.717.455
|49.400.000
|Lead 125 bản Đặc biệt ABS
|45.644.727
|52.200.000
|Giá xe Honda SH Mode 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS
|57.132.000
|58.800.000
|SH Mode bản Cao cấp ABS
|62.139.273
|67.800.000
|SH Mode bản Đặc biệt ABS
|63.317.455
|73.500.000
|SH Mode bản Thể thao ABS
|63.808.363
|74.500.000
|Giá xe Honda SH 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|SH 125i phanh CBS
|73.921.091
|81.500.000
|SH 125i phanh ABS
|81.775.637
|87.500.000
|SH 125i ABS bản Đặc biệt
|82.953.818
|88.500.000
|SH 125i ABS bản Thể thao
|83.444.727
|90.500.000
|SH 160i phanh CBS
|92.490.000
|99.000.000
|SH 160i phanh ABS
|100.490.000
|109.000.000
|SH 160i ABS bản Đặc biệt
|101.490.000
|110.000.000
|SH 160i ABS bản Thể thao
|102.190.000
|113.000.000
|Giá xe Honda SH350i 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|SH350i phiên bản Cao cấp
|151.190.000
|138.500.000
|SH350i phiên bản Đặc biệt
|152.190.000
|139.500.000
|SH350i phiên bản Thể thao
|152.690.000
|140.500.000
|Giá xe Honda ADV350 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|ADV350
|165.990.000
|178.000.000
|Bảng giá xe số Honda tháng 10/2025
|Giá xe Honda Wave 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Wave Alpha bản Tiêu chuẩn
|17.859.273
|22.500.000
|Wave Alpha bản Đặc biệt
|18.448.363
|23.000.000
|Wave Alpha Cổ điển 2025
|18.939.273
|23.500.000
|Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa
|22.032.000
|25.500.000
|Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa
|23.602.909
|26.500.000
|Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc
|25.566.545
|28.500.000
|Giá xe Honda Blade 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Blade 110 bản Tiêu chuẩn
|18.900.000
|22.000.000
|Blade 110 bản Đặc biệt
|20.470.000
|23.000.000
|Blade 110 bản Thể thao
|21.943.636
|24.500.000
|Giá xe Honda Future 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa
|30.524.727
|36.000.000
|Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc
|31.702.909
|38.000.000
|Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc
|32.193.818
|38.500.000
|Giá xe Honda Super Cub C125 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn
|86.292.000
|92.500.000
|Super Cub C125 Fi Đặc biệt
|87.273.818
|93.500.000
|Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2025
|Giá xe Winner R 2026
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Winner R bản Tiêu chuẩn CBS
|46.160.000
|49.000.000
|Winner R ABS bản Đặc biệt
|50.060.000
|53.000.000
|Winner R ABS bản Thể thao
|50.560.000
|53.500.000
|Giá xe Honda CBR150R 2025
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ)
|72.290.000
|77.400.000
|CBR150R bản Thể thao (Đen)
|73.790.000
|78.800.000
|CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám)
|73.290.000
|78.300.000
|Bảng giá xe mô tô Honda tháng 10/2025
|Giá xe Honda Rebel 500
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|Rebel 500
|181.300.000
|182.500.000
|Giá xe Honda CB350 H'ness
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|CB350 H'ness
|129.990.000
|136.500.000
|Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025
|Giá xe Honda ICON e:
|Giá đề xuất
|Giá lăn bánh
|ICON e: bản cao cấp
|26.400.000
|29.700.000
|ICON e: bản đặc biệt
|26.600.000
|30.200.000
|ICON e: bản thể thao
|26.800.000
|30.700.000
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.
