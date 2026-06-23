Xe máy điện Honda giá 17,8 triệu đồng đẹp như Lead, đi 80km/lần sạc bán ở Việt Nam phù hợp đi trong đô thị

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Xe máy điện Honda đẹp như Lead, đi 80km/lần sạc

Xe điện Honda H12

Sundiro Honda H12 đang nhận được sự quan tâm nhờ kiểu dáng quen thuộc, nhiều tiện ích thực dụng và mức giá dễ tiếp cận.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Honda H12 là ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với dòng xe tay ga Honda Lead nổi tiếng.

Xe sở hữu thân hình khá bề thế với phần hông mở rộng đặc trưng, tạo cảm giác chắc chắn khi vận hành. Dù có ngoại hình lớn hơn nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc, Honda H12 vẫn được đánh giá là dễ điều khiển nhờ chiều cao yên hợp lý và khả năng cân bằng tốt.

Toàn bộ dàn áo được hoàn thiện từ nhựa ABS chất lượng cao kết hợp khung xe cứng cáp, giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Công nghệ sơn tĩnh điện cũng góp phần giữ màu sắc bền đẹp theo thời gian.

Nhờ nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung, Honda H12 phù hợp với cả khách hàng nam lẫn nữ.

Honda H12 là ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với dòng xe tay ga Honda Lead nổi tiếng.





Một trong những điểm khác biệt của Honda H12 nằm ở cách bố trí hệ thống đèn.

Xe sử dụng đèn LED cho cụm đèn định vị phía trước nhằm tăng khả năng nhận diện và tiết kiệm điện năng. Trong khi đó, đèn pha chính và đèn xi-nhan sử dụng bóng Halogen để cân bằng chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng.

Sự kết hợp này giúp mẫu xe điện sở hữu diện mạo nổi bật hơn khi vận hành vào ban đêm, đồng thời mang lại cảm giác gần giống một mẫu xe tay ga chạy xăng truyền thống

Honda H12 được trang bị bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ cơ truyền thống và màn hình điện tử. Ngoài các thông số quen thuộc như vận tốc, mức pin hay tín hiệu đèn báo, xe còn sở hữu đèn báo Ready màu xanh lá cây. Khi biểu tượng này xuất hiện, người dùng có thể biết xe đã sẵn sàng vận hành.

Thiết kế này giúp người mới làm quen với xe điện dễ dàng sử dụng hơn, đồng thời tăng tính trực quan khi theo dõi các thông số vận hành.

Honda H12 ghi điểm nhờ hàng loạt trang bị thực dụng. Phía trước xe được bố trí hộc chứa đồ đa năng tích hợp cổng sạc USB cho phép người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi cần thiết.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ chắc chắn giúp tăng khả năng chở vật dụng cá nhân khi đi chợ hoặc mua sắm.

Hệ thống khóa từ đi kèm chức năng chống trộm cũng là điểm cộng đáng chú ý. Người dùng có thể kích hoạt chế độ cảnh báo bằng điều khiển từ xa để tăng độ an toàn khi gửi xe ở nơi công cộng.

Khả năng vận hành là một trong những yếu tố giúp Honda H12 nổi bật trong phân khúc. Xe sử dụng mô-tơ điện không chổi than do Bosch phát triển với công suất danh định 1.200W và công suất tối đa đạt 1.500W.

Khối động cơ này giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Người dùng có thể lựa chọn hai chế độ vận hành:

Chế độ H (High): tối ưu tốc độ và khả năng tăng tốc

Chế độ L (Low): ưu tiên tiết kiệm điện năng

Nhờ đó, Honda H12 có thể đáp ứng nhiều tình huống sử dụng khác nhau từ đi học, đi làm cho tới các chuyến đi ngắn trong thành phố.

Honda H12 được trang bị bộ ắc quy cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đây là quãng đường khá tốt trong phân khúc xe điện phổ thông dưới 20 triệu đồng, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại nhiều ngày liên tục mà không cần sạc thường xuyên.

Khả năng chống nước của động cơ Bosch cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi vận hành trong điều kiện mưa hoặc đường ngập nhẹ.

Honda H12 sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ phía sau.





Về trang bị an toàn, Honda H12 sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ phía sau. Xe được trang bị lốp không săm giúp hạn chế nguy cơ mất áp suất đột ngột khi cán phải vật sắc nhọn.

Hệ thống giảm xóc gồm phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực; Giảm xóc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, đồng thời mang lại cảm giác êm ái khi đi qua ổ gà hoặc các đoạn đường gồ ghề.

Giá xe máy điện Honda H12

Hiện mẫu xe này được bán với giá khoảng 17,8 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển tiết kiệm trong đô thị.

Với mức giá khoảng 17,8 triệu đồng, Honda H12 sở hữu nhiều lợi thế đáng chú ý như thiết kế giống Honda Lead, động cơ Bosch bền bỉ, quãng đường di chuyển tới 80 km cùng nhiều tiện ích thực dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Đây là mẫu xe phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người đang tìm kiếm một phương tiện tiết kiệm, dễ sử dụng và có chi phí vận hành thấp trong môi trường đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.