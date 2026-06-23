Giá bạc hôm nay 23/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại 'chạm đáy' ai là người vui?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 23/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 65 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 23/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay lại đảo chiều giảm mạnh. Giá bán tại khung giờ 10h44 phút sáng nay đang niêm yết giá bán ở vùng 65,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,468 triệu đồng/lượng. Đã giảm 2,933 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (68,746 triệu đồng/kg, tương đương 2,578 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh về vùng 65,733 triệu đồng/kg, tương đương 2,465 triệu đồng/lượng tại thời điểm 10h30 phút. Trong khi đó giá bán sáng qua vẫn còn đang duy trì ở vùng 68,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,568 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 10h26 phút bán ra ở vùng 66 triệu đồng/kg, tương đương 2,475 triệu đồng/lượng. Đã giảm 2,880 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (68,880 triệu đồng/kg, tương đương 2,583 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji sáng nay giá bạc cũng có sự sụt giảm mạnh. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,468 triệu đồng/lượng và khoảng 12,340 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,578 triệu đồng/lượng và khoảng 12,890 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh mạnh. Giá bán giảm mạnh xuống vùng 62-63 USD/ounce.
Liên tục trong mấy tuần qua, giá bạc có sự điều chỉnh mạnh, trong vài tuần giá đã chạm đáy 62-63 USD/ounce 2 lần. Mức giá thấp tiệm cận với thời điểm tháng 3/2026.
Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Sau nhiều phiên biến động, giá bạc tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat và Sacombank-SBJ tiếp tục lùi về vùng thấp hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đó. Diễn biến này đang mở ra cơ hội cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là những người có nhu cầu tích trữ tài sản dài hạn hoặc mua trang sức với chi phí hợp lý hơn.
Theo các chuyên gia, khi giá bạc điều chỉnh, người tiêu dùng có xu hướng mạnh dạn xuống tiền hơn, nhất là trong bối cảnh vàng vẫn neo ở mức cao. Đây cũng là thời điểm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cân nhắc đa dạng hóa danh mục tài sản bằng các sản phẩm bạc vật chất.
Không chỉ nhà đầu tư, những người có nhu cầu mua bạc làm quà tặng, trang sức hoặc phục vụ mục đích phong thủy cũng được hưởng lợi khi mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chạy theo tâm lý "bắt đáy" trong ngắn hạn. Thay vào đó, cần xác định rõ mục đích mua để đầu tư hay tiêu dùng, đồng thời lựa chọn các thương hiệu uy tín, công khai giá niêm yết và hóa đơn đầy đủ để đảm bảo quyền lợi.
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