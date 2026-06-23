Giá xe ga hybrid của Yamaha giảm mạnh chưa từng có, chỉ từ 30,4 triệu đồng, rẻ ngang Vision, siêu tiết kiệm xăng hấp dẫn người mua

Giá xe ga hybrid của Yamaha giảm mạnh chưa từng có

Xe máy Yamaha Gear 125 giảm trực tiếp khoảng 1,7 triệu đồng

Hai dòng xe sử dụng công nghệ hybrid của Yamaha đang nhận được mức ưu đãi lên tới hàng triệu đồng.

Theo ghi nhận tại một số đại lý khu vực Hà Nội, mẫu xe tay ga Yamaha Gear 125 hiện được giảm trực tiếp khoảng 1,7 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Bên cạnh ưu đãi tiền mặt, khách hàng còn được tặng thêm nhiều quà tặng như gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu, thẻ cứu hộ, mũ bảo hiểm và các phụ kiện đi kèm.

Trong khi đó, Yamaha Grande là mẫu xe nhận mức hỗ trợ lớn hơn khi được giảm tới gần 4 triệu đồng. Chương trình được áp dụng cho nhiều phiên bản khác nhau, giúp giá bán thực tế trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Xe máy Yamaha Grande

Động thái giảm giá được xem là nỗ lực kích cầu trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp.

Đánh giá xe ga hybrid của Yamaha

Trong danh mục xe tay ga của Yamaha, Grande vẫn được xem là mẫu xe nổi bật nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu thị trường.

Xe sở hữu thiết kế mang phong cách châu Âu với các đường nét mềm mại, thanh lịch, hướng đến nhóm khách hàng nữ hoặc người dùng yêu thích sự thời trang. Mẫu xe này hiện cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ trong phân khúc xe ga trung cấp.

Grande

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống động cơ Blue Core Hybrid. Công nghệ này giúp xe tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Theo thông số được công bố, Yamaha Grande chỉ tiêu thụ khoảng 1,66 lít xăng cho 100 km di chuyển. Đây là một trong những mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Nhờ đó, Grande trở thành lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên khi giá nhiên liệu vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Không chỉ Grande, Yamaha Gear 125 cũng được trang bị hệ thống Blue Core Hybrid tương tự.

Công nghệ này hoạt động thông qua bộ phát điện thông minh, có nhiệm vụ hỗ trợ động cơ trong những thời điểm cần nhiều lực kéo như lúc tăng tốc hoặc leo dốc. Hệ thống sẽ bổ sung thêm mô-men xoắn trong vài giây đầu tiên giúp xe vận hành mượt mà hơn đồng thời giảm áp lực cho động cơ xăng.

Nhờ sự hỗ trợ đó, Yamaha Gear 125 đạt mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe ga phổ thông hiện nay.

Ngoài yếu tố tiết kiệm xăng, công nghệ hybrid còn giúp xe tăng tốc êm ái hơn, giảm hiện tượng rung giật khi khởi hành và nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành, các mẫu xe sở hữu công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đang trở thành tâm điểm của thị trường.

Yamaha đang cho thấy lợi thế đáng kể nhờ việc phổ cập công nghệ hybrid trên nhiều dòng xe tay ga. Cùng với các chương trình giảm giá từ đại lý, đây được xem là cơ hội thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận những mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu thấp với chi phí hợp lý hơn.

Với mức tiêu thụ chỉ từ 1,66-1,7 lít/100 km, thiết kế hiện đại cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, Yamaha Grande và Gear 125 tiếp tục là những lựa ch ọn đáng chú ý trong nhóm xe tay ga tiết kiệm xăng tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.