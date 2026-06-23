Vì sao giá xe Hyundai Tucson giảm mạnh tới 100 triệu đồng, SUV cỡ C rẻ chưa từng có, chỉ ngang Mitsubishi Xforce?
GĐXH - Giá xe Hyundai Tucson được giảm giá sâu tại nhiều đại lý được cho là động thái nhằm giải phóng lượng xe tồn kho, chuẩn bị cho phiên bản hybrid dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Giá xe Hyundai Tucson giảm mạnh tới 100 triệu đồng
Hiện Hyundai đang có chương trình ưu đãi cho dòng xe Tucson. Theo đó, khách hàng mua mẫu SUV hạng C này sẽ được ưu đãi lên tới 68 triệu đồng. Không chỉ nhận ưu đãi từ hãng, một số đại lý cũng có chương trình khuyến mại riêng dành cho Hyundai Tucson.
Cụ thể, một đại lý tại khu vực miền Trung đang áp dụng mức giảm 100 triệu đồng cho hai phiên bản cao cấp nhất là 1.6 Turbo và N Line. Phiên bản tiêu chuẩn được giảm 90 triệu đồng, trong khi bản đặc biệt có mức ưu đãi 50 triệu đồng.
Đây là chương trình riêng của đại lý, áp dụng cho các xe VIN 2025 còn tồn kho nên số lượng không nhiều. Một số đại lý khác cũng triển khai ưu đãi tương tự nhưng mức giảm cao nhất khoảng 90 triệu đồng.
Trong khi đó, phần lớn đại lý hiện áp dụng chương trình ưu đãi tối đa 68 triệu đồng theo chính sách chung từ Hyundai Thành Công kết hợp hỗ trợ từ đại lý và quyền lợi dành cho khách hàng sở hữu thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim.
Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Hyundai Tucson giảm xuống còn từ khoảng 680 triệu đồng. Mức giá này tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với các phiên bản cao của nhóm SUV/CUV hạng B như Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos.
Vì sao Hyundai Tucson giảm giá mạnh?
Mặc dù vậy, chính sách giảm giá này chỉ thực hiện tại một số đại lý đang còn tồn kho xe sản xuất năm 2025. Động thái hạ giá sâu được cho là nhằm "dọn kho" để chuẩn bị dành chỗ cho mẫu xe Tucson Hybrid sắp ra mắt thị trường.
Đánh giá xe Hyundai Tucson
Hyundai Tucson đang phân phối trên thị trường là phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) ra mắt tháng 10/2024. Xe sở hữu màn hình sau vô lăng 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, dàn loa Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử…
Riêng bản N Line lấy cảm hứng từ thương hiệu hiệu suất cao Hyundai N Performance với điểm nhấn là gói trang bị thể thao với nhiều chi tiết được làm mới.
Về động cơ, Hyundai Tucson có các tùy chọn máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho ra 156 mã lực và 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước; động cơ xăng 1.6L tăng áp, cho ra 180 mã lực và 265 Nm đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và tùy chọn máy dầu 2.0L hút khí tự nhiên sản sinh 186 mã lực, 416 Nm mô-men và dùng hộp số 8 cấp.
Gói an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, có khả năng cảnh báo và tự động phanh...
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