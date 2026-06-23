SUV điện Toyota giá 440 triệu đồng thiết kế thanh lịch, chạy tới 520km/1 lần sạc, rẻ ngang Toyota Vios khách Việt nhìn là thích

Loạt xe gầm cao giảm giá sốc tới 300 triệu đồng, cơ hội hiếm mua SUV cao cấp giá bình dân GĐXH - Xe gầm cao ghi nhận nhiều mẫu có mức điều chỉnh từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt, tạo cơ hội sở hữu xe với chi phí tối ưu cho người mua.

SUV điện Toyota thiết kế thanh lịch, chạy tới 520km/1 lần sạc

bZ3X Knight Edition là mẫu SUV điện của Toyota với giá bán quy đổi chỉ 440 triệu, hứa hẹn sẽ khiến khách Việt thích nếu bán tại Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Khách hàng tại thị trường Trung Quốc vừa có thêm một lựa chọn mới khi liên doanh GAC-Toyota giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu SUV điện bZ3X mang tên Knight Edition. Dù chỉ là biến thể nâng cấp nhẹ, mẫu xe gây chú ý nhờ phong cách thiết kế đậm chất “blacked-out” cùng mức giá bán hấp dẫn.

So với bản tiêu chuẩn, bZ3X Knight Edition không thay đổi về kiểu dáng tổng thể mà tập trung vào các chi tiết ngoại thất tối màu.

Xe được phủ lớp sơn đen bóng chủ đạo, kết hợp logo trước và sau sơn đen đồng bộ, đi cùng bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế riêng, tích hợp ốp khí động học hai tông màu đen bạc, tạo diện mạo mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Phiên bản đặc biệt này được phân phối với hai cấu hình gồm 520 Pro Knight Edition và 520 Pro Lidar Knight Edition. Trong đó, bản cao cấp được trang bị thêm cảm biến Lidar đặt phía trên kính chắn gió, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Bên trong khoang cabin, bZ3X Knight Edition sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý so với tầm giá. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage.

Phần đuôi xe sắc sảo, hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ra, lưng ghế trước còn được bố trí bàn gấp tiện dụng, tương tự thiết kế trên các khoang hành khách của máy bay thương mại.

Về vận hành, phiên bản mới không có thay đổi so với các biến thể hiện hành. Cả hai phiên bản 520 Pro đều sử dụng bộ pin dung lượng 58 kWh kết hợp với mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực.

Đáng chú ý, theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 520km sau mỗi lần sạc đầy.

Bên cạnh đó, dòng bZ3X tiêu chuẩn vẫn cung cấp phiên bản cao cấp hơn mang tên 610 Max. Biến thể này được trang bị bộ pin 68 kWh cùng mô-tơ điện mạnh 221 mã lực, cho phạm vi hoạt động lên tới 610 km.

Khoang nội thất hiện đại trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Thuộc phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, bZ3X sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.600 x 1.875 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Các thông số chiều dài và chiều rộng tương đương mẫu crossover truyền thống Toyota RAV4, trong khi trục cơ sở dài hơn đáng kể, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách.

Giá SUV điện Toyota bZ3X 520 Pro Knight Edition quy đổi chỉ khoảng 524 triệu đồng, có bán tại Việt Nam không?

Tại Trung Quốc, GAC-Toyota niêm yết bZ3X 520 Pro Knight Edition với giá khởi điểm 114.800 Nhân dân tệ (khoảng 440 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản 520 Pro Lidar Knight Edition có giá 134.800 Nhân dân tệ (khoảng 524 triệu đồng).

Với mức giá cạnh tranh trên giúp mẫu SUV điện mới của Toyota tạo lợi thế đáng kể, ngay cả khi đặt lên bàn cân với nhiều mẫu xe động cơ xăng cùng phân khúc.

Nếu được phân phối tại Việt Nam với mức giá tương đương sau khi quy đổi, GAC-Toyota bZ3X Knight Edition hoàn toàn có cơ hội tạo nên sức hút lớn trong phân khúc SUV điện cỡ C.

Mẫu xe có lợi thế lớn về thương hiệu. Ngoài ra, thiết kế hiện đại, phạm vi hoạt động lên tới hơn 500 km cùng danh sách trang bị vượt kỳ vọng như ghế massage, hệ thống âm thanh 11 loa và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến xe điện nhưng vẫn ưu tiên các thương hiệu uy tín, bZ3X có thể trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe điện phổ thông đang có mặt trên thị trường, đồng thời mở ra thêm lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.