Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ ở khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 100,99 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Sự tăng nhẹ 0,23% này phản ánh sức mạnh của USD và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ, đồng EUR giảm 0,36%, xuống còn 1,1427 USD/EUR. Đồng bảng Anh tăng 0,08%, lên 1,3243 USD. Trong khi đó tỷ giá đồng Yen Nhật so với đồng USD tăng 0,14%, lên 161,50 yên/USD...

Đồng USD tăng giá trong phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng về tiến triển hòa bình giữa Mỹ và Iran và việc thị trường nâng dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đồng euro suy yếu, trong khi đồng bảng Anh biến động mạnh sau thông tin Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực giảm giá, dao động gần mức thấp nhất trong hai năm, làm gia tăng khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Các tổ chức tài chính lớn cũng nâng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới, qua đó tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 23/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện đã tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.189 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.929,55 - 26.448,45 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 23/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 23/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 23/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 6 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,098 - 26,448 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 8 đồng chiều mua vào và tăng 6 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.118 - 26.448 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,128 - 26,448 đồng/USD, tăng 6 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 23/6/2026, khảo sát lúc 11h24 phút đang ghi nhận đã giảm cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.491 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.591 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 23/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,309.20 - 30,854.34 đồng/EUR, giảm 84 đồng chiều mua vào và giảm 88 đồng so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.581 - 30.941 đồng/EUR, đã giảm 86 đồng chiều mua vào và giảm 86 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,581 - 30,946 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 124 đồng chiều mua vào và giảm 130 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 23/6/2026, khảo sát lúc 11h30 phút đã giảm với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.983 và bán ra là 30.103 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank đã giảm 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.24 - 167.23 đồng/JPY; VietinBank mua vào và bán ra tăng nhẹ 3 đồng ở mức 158,40 - 167,90 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.58 - 168.06 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đen GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 22/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.